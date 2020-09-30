華山快閃11天！茶裏王5款微醺特調免費喝　網美網帥連假最Chill打卡熱點攻略

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即將來臨的連假，準備好加入網美網帥行列打卡玩一波了嗎？上市將滿20年的茶裏王為持續帶給消費者口感上的驚喜，特別於10/1~10/11一連11天於台北華山文創園區快閃推出「茶裏王回甘吧」，與知名餐酒館調酒師攜手打造5款茶裏王產品與零酒精啤酒風味飲料創意搭配的微醺特調，鼓勵年輕世代勇於突破框架做喜歡的事回心中的甘。活動期間於現場超好拍的質感吧台、文青系手寫語錄、萌度滿分的手繪2D牆…拍出你最Chill的神級美照並打卡，即可免費兌換每日限量的網美系微醺特調，連假期間準備揪閨蜜好友到茶裏王回甘吧一起開喝啦！

茶裏王回甘吧好喝又好拍 5款微醺特調menu搶先看

即將於10/1正式開幕的茶裏王回甘吧，以日式綠茶、台式綠茶、青心烏龍、白毫烏龍、英式紅茶等五項經典產品做為基底，創意混搭各式水果、零酒精啤酒風味飲品，帶給消費者全新的味覺體驗。為提供消費者更好的飲用體驗與新鮮食材，此次推出的5款微醺特調將採限時限量兌換，以下提供視覺、味覺都夢幻指數爆棚的5款微醺特調menu搶先看：

微醺特調1、徬徨森林 (圖片僅供參考，以現場實物為主)

做喜歡的事，難免有些迷惘，啜飲一杯「徬徨森林」，繼續找尋前進的方向！此款微醺特調以茶裏王白毫烏龍茶為基底，加上零酒精啤酒風味飲品的完美混合，搭配荔枝果泥、檸檬，帶來酸甜好滋味。

微醺特調2、落日狂想曲 (圖片僅供參考，以現場實物為主)

誰的夢想不帶著一點瘋狂？「落日狂想曲」敬你的Crazy靈魂！此款微醺特調是以茶裏王台式綠茶結合零酒精風味飲品，再搭上葡萄柚糖漿與柚子汁，初秋時刻絕對不能錯過的療癒柚香！

微醺特調3、像極了愛情 (圖片僅供參考，以現場實物為主)

做喜歡的事，那種雀躍、焦慮、心跳加速的心情「#像極了愛情」！此款微醺特調使用茶裏王日式綠茶，結合玫瑰、洛神花，給你滿滿愛情的味道。

微醺特調4、待續 (圖片僅供參考，以現場實物為主)

全心投入喜歡的事，像是一場奇幻旅程，把沿途風景收進口袋，化作前進的動力，每一天都像篇章未完待續，享受過程所有可能的驚喜。此款微醺特調利用創意混搭茶裏王英式紅茶、蘋果、奇異果、檸檬等元素，打造兼具視覺與味覺的繽紛系飲品！

微醺特調5、當青澀遇見成熟 (圖片僅供參考，以現場實物為主)

做喜歡的事，從略帶青澀的眼神中，看見即將成熟的你；當青澀遇見成熟，從失敗預見成功。此款微醺特調以茶裏王青心烏龍茶佐配鳳梨、柚子、檸檬等，清爽入喉減負擔。



同場加映：網美網帥注意！茶裏王回甘吧拍出奇蹟美照3密技

連假期間想輕鬆拍出奇蹟美照狂賺讚數，出發踩點前肯定要先做好功課，教你掌握如何在茶裏王回甘吧中，快速拍出3款美照角度。

必拍角度1：超chill質感系吧台 化身氣質小姐姐

人來人往不怕！超Chill質感系吧台，完美重現台北最潮餐酒館氛圍，善用手中那杯美美的微醺特調當道具，側身角度拍攝融入場景搭配微醺眼神，一秒化身氣質小姐姐！

必拍角度2：超夯2D手繪拍照牆 閨蜜一起當女神

近期超夯的2D手繪拍照牆怎麼拍怎麼萌，保證打卡詢問度超高，隨手拍拍都能成為IG朋友圈超級亮點，揪閨蜜一起拍更吸睛，提醒你拍照時可用手肘稍微撐頭更有女神的氣勢，又不怕借位穿幫更好拍！

必拍角度3：文青系手寫語錄 挺你做喜歡的事回心中的甘

茶裏王回甘吧背面更是超夯的拍照地點，搭上樓梯讓版面更有延伸感！如果想要讓照片變的更可愛，可以再搭上一些小道具例如雨傘，一秒就讓美照變得更活潑~ IG版面還缺一張詢問率超高的照片嗎? 女孩們快這拍下自己喜歡的樣子吧~

【 活動資訊 】

茶裏王回甘吧

活動時間：2020/10/1(四)～2020/10/11(日)每日11:00-20:00 (數量有限，送完為止)

活動地點：華山1914文化創意產業園區 樹前草地 （台北市中正區八德路一段1號）

本篇與茶裏王合作