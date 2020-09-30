　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

華山快閃11天！茶裏王5款微醺特調免費喝　網美網帥連假最Chill打卡熱點攻略

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

消費中心／綜合報導

即將來臨的連假，準備好加入網美網帥行列打卡玩一波了嗎？上市將滿20年的茶裏王為持續帶給消費者口感上的驚喜，特別於10/1~10/11一連11天於台北華山文創園區快閃推出「茶裏王回甘吧」，與知名餐酒館調酒師攜手打造5款茶裏王產品與零酒精啤酒風味飲料創意搭配的微醺特調，鼓勵年輕世代勇於突破框架做喜歡的事回心中的甘。活動期間於現場超好拍的質感吧台、文青系手寫語錄、萌度滿分的手繪2D牆…拍出你最Chill的神級美照並打卡，即可免費兌換每日限量的網美系微醺特調，連假期間準備揪閨蜜好友到茶裏王回甘吧一起開喝啦！

華山快閃11天！茶裏王5款微醺特調免費喝　網美網帥連假最Chill打卡熱點攻略（圖／品牌提供）

茶裏王回甘吧好喝又好拍　5款微醺特調menu搶先看

即將於10/1正式開幕的茶裏王回甘吧，以日式綠茶、台式綠茶、青心烏龍、白毫烏龍、英式紅茶等五項經典產品做為基底，創意混搭各式水果、零酒精啤酒風味飲品，帶給消費者全新的味覺體驗。為提供消費者更好的飲用體驗與新鮮食材，此次推出的5款微醺特調將採限時限量兌換，以下提供視覺、味覺都夢幻指數爆棚的5款微醺特調menu搶先看：

微醺特調1、徬徨森林 (圖片僅供參考，以現場實物為主)

華山快閃11天！茶裏王5款微醺特調免費喝　網美網帥連假最Chill打卡熱點攻略（圖／品牌提供）

做喜歡的事，難免有些迷惘，啜飲一杯「徬徨森林」，繼續找尋前進的方向！此款微醺特調以茶裏王白毫烏龍茶為基底，加上零酒精啤酒風味飲品的完美混合，搭配荔枝果泥、檸檬，帶來酸甜好滋味。

微醺特調2、落日狂想曲 (圖片僅供參考，以現場實物為主)

華山快閃11天！茶裏王5款微醺特調免費喝　網美網帥連假最Chill打卡熱點攻略（圖／品牌提供）

誰的夢想不帶著一點瘋狂？「落日狂想曲」敬你的Crazy靈魂！此款微醺特調是以茶裏王台式綠茶結合零酒精風味飲品，再搭上葡萄柚糖漿與柚子汁，初秋時刻絕對不能錯過的療癒柚香！

微醺特調3、像極了愛情 (圖片僅供參考，以現場實物為主)

華山快閃11天！茶裏王5款微醺特調免費喝　網美網帥連假最Chill打卡熱點攻略（圖／品牌提供）

做喜歡的事，那種雀躍、焦慮、心跳加速的心情「#像極了愛情」！此款微醺特調使用茶裏王日式綠茶，結合玫瑰、洛神花，給你滿滿愛情的味道。

微醺特調4、待續 (圖片僅供參考，以現場實物為主)

華山快閃11天！茶裏王5款微醺特調免費喝　網美網帥連假最Chill打卡熱點攻略（圖／品牌提供）

全心投入喜歡的事，像是一場奇幻旅程，把沿途風景收進口袋，化作前進的動力，每一天都像篇章未完待續，享受過程所有可能的驚喜。此款微醺特調利用創意混搭茶裏王英式紅茶、蘋果、奇異果、檸檬等元素，打造兼具視覺與味覺的繽紛系飲品！

微醺特調5、當青澀遇見成熟 (圖片僅供參考，以現場實物為主)

華山快閃11天！茶裏王5款微醺特調免費喝　網美網帥連假最Chill打卡熱點攻略（圖／品牌提供）

做喜歡的事，從略帶青澀的眼神中，看見即將成熟的你；當青澀遇見成熟，從失敗預見成功。此款微醺特調以茶裏王青心烏龍茶佐配鳳梨、柚子、檸檬等，清爽入喉減負擔。


同場加映：網美網帥注意！茶裏王回甘吧拍出奇蹟美照3密技
連假期間想輕鬆拍出奇蹟美照狂賺讚數，出發踩點前肯定要先做好功課，教你掌握如何在茶裏王回甘吧中，快速拍出3款美照角度。

必拍角度1：超chill質感系吧台　化身氣質小姐姐
人來人往不怕！超Chill質感系吧台，完美重現台北最潮餐酒館氛圍，善用手中那杯美美的微醺特調當道具，側身角度拍攝融入場景搭配微醺眼神，一秒化身氣質小姐姐！

華山快閃11天！茶裏王5款微醺特調免費喝　網美網帥連假最Chill打卡熱點攻略（圖／品牌提供）

必拍角度2：超夯2D手繪拍照牆　閨蜜一起當女神
近期超夯的2D手繪拍照牆怎麼拍怎麼萌，保證打卡詢問度超高，隨手拍拍都能成為IG朋友圈超級亮點，揪閨蜜一起拍更吸睛，提醒你拍照時可用手肘稍微撐頭更有女神的氣勢，又不怕借位穿幫更好拍！

華山快閃11天！茶裏王5款微醺特調免費喝　網美網帥連假最Chill打卡熱點攻略（圖／品牌提供）

必拍角度3：文青系手寫語錄　挺你做喜歡的事回心中的甘
茶裏王回甘吧背面更是超夯的拍照地點，搭上樓梯讓版面更有延伸感！如果想要讓照片變的更可愛，可以再搭上一些小道具例如雨傘，一秒就讓美照變得更活潑~ IG版面還缺一張詢問率超高的照片嗎? 女孩們快這拍下自己喜歡的樣子吧~

華山快閃11天！茶裏王5款微醺特調免費喝　網美網帥連假最Chill打卡熱點攻略（圖／品牌提供）

【 活動資訊 】
茶裏王回甘吧
活動時間：2020/10/1(四)～2020/10/11(日)每日11:00-20:00 (數量有限，送完為止)
活動地點：華山1914文化創意產業園區 樹前草地 （台北市中正區八德路一段1號）

本篇與茶裏王合作

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
多久換新手機？最多人2-3年　留言意外曝神機
寒舍艾麗變防疫旅館　10/17後不接受訂房
晚班較年輕！120警衝雲林海線最大淫窟　赫見17歲少女
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】和好友一起敬失敗！茶裏王與餐酒館跨界合作5款零酒精微醺特調搶先曝光

【廣編】老協珍、Marimekko年度最強跨界合作！時尚新創意預計掀起全台搶購潮

華山快閃11天！茶裏王5款微醺特調免費喝　網美網帥連假最Chill打卡熱點攻略

【廣編】舒潔引進韓國熱銷No.1拋棄式抹布　自製台式韓劇Kuso劇情網友笑翻

為國人傳愛！「全球罩送服務」訂購口罩、防護衣不限金額　送達全球

咖啡控囤貨趁現在！現煮、濾掛沖泡「買1送1」　超市優惠一次看

大葉髙島屋週年慶亮點揭曉！　化妝品下殺4.9折、滿5千送1千點　

「電波拉皮」安全把關有撇步！　醫籲：靠3步驟認明原廠正貨

拉攏蝦皮賣家跳槽？　Yahoo奇摩拍賣凍漲加碼一日交易手續費全免

調好鬧鐘！明開搶「SOU・SOU」、青花瓷口罩　30日限量開賣

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

會動！日本交通標示「轉圈換一個」 隨號誌變化...在地人：40年前就有

小琉球遇魷魚姨求買「10片200元」　他上船拆開驚見不到5片：垃圾人

要被送去加拿大...暖心汪鬧脾氣　中途爸不捨安慰：我也捨不得你

「芋頭鮮奶小鸚鵡」融化少女心❤ 紫羽毛展翅超夢幻！網：美暈了

田馥甄演唱會出場「像被推出產道」ＸＤ　細曝Ella生勁寶過程：我是搖滾第一排！

【廣編】老協珍、Marimekko年度最強跨界合作！時尚新創意預計掀起全台搶購潮

華山快閃11天！茶裏王5款微醺特調免費喝　網美網帥連假最Chill打卡熱點攻略

【廣編】舒潔引進韓國熱銷No.1拋棄式抹布　自製台式韓劇Kuso劇情網友笑翻

為國人傳愛！「全球罩送服務」訂購口罩、防護衣不限金額　送達全球

咖啡控囤貨趁現在！現煮、濾掛沖泡「買1送1」　超市優惠一次看

大葉髙島屋週年慶亮點揭曉！　化妝品下殺4.9折、滿5千送1千點　

「電波拉皮」安全把關有撇步！　醫籲：靠3步驟認明原廠正貨

拉攏蝦皮賣家跳槽？　Yahoo奇摩拍賣凍漲加碼一日交易手續費全免

調好鬧鐘！明開搶「SOU・SOU」、青花瓷口罩　30日限量開賣

靠母語學習法　學霸媽讓女兒美語輕鬆溜起來

32歲維密天使全裸宣布有喜，孕肚驚見肌肉線條！網傻：身材不科學

全智賢新劇《智異山》開拍路透照公開！　造型曝光：長髮剪短了

2020台灣設計展搶先看　「Check in新竹-人來風」玩科技拍美照

美妝YouTuber誰最狂？台灣5位Pro級彩妝達人　快來按追蹤

【奧斯塔羅】最近將有什麼事讓你感到喜悅？

KS運彩分析／白襪對運動家先發投手都最強　看好小分過盤

84歲環球科大創辦人許文志博士專論　「地域產業OTOP的未來」

明最佳賞月地曝光！國5車輛比去年多12%　高公局建議「3替代道路」

網購用「循環袋、箱」！有機會獲iPhone 12 Pro和PlayStation 5

打造苗北「大安森林公園」　竹南頭份雙城藍綠縫合計畫工程啟用

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

消費熱門新聞

麥當勞買1送1又有了！漢堡王送免費「雞票」

咖啡控喝起來！10月優惠懶人包

咖啡控囤貨趁現在！超市優惠看這

SOU・SOU、青花瓷口罩30日開賣

邱沁宜美麗秘密！媽媽牌能量湯加養顏秘方

京都印花口罩免排隊！小7會員9/30開賣

蝦皮10月起調漲「部分」成交手續費多收1%

SOU・SOU口罩！口罩特殊色盤點

4大超商中秋連假優惠懶人包！

「電波拉皮」安全把關有撇步！　醫籲：靠3步驟認明原廠正貨

為國人傳愛「全球罩送服務」不限金額　送達全球

大葉高島屋屋週年慶亮點揭曉

拉攏蝦皮賣家跳槽？Yahoo奇摩拍賣凍漲加碼

21款小熊維尼周邊集點10/7開跑

更多熱門

相關新聞

2020最勵志廣告引「敬失敗」熱潮

2020最勵志廣告引「敬失敗」熱潮

在社群媒體蓬勃發展的世代，人人都可以成為具有知名度跟網路聲量的自媒體，各種領域的網紅、KOL更如雨後春筍般冒出。在網紅產業正當道的背後，其實藏有許多不為人知的挫折與困難。茶裏王推出全新品牌廣告「敬失敗」，邀請受年輕世代喜愛的網紅KOL「布萊克薛薛」與「謝昕璇」，分享他們的追夢過程。

茶裏王5款零酒精微醺特調曝光

茶裏王5款零酒精微醺特調曝光

統一企業很能賺　近3年合計大賺762億元「每年EPS至少3元」！

統一企業很能賺　近3年合計大賺762億元「每年EPS至少3元」！

純茶唯一連三年勇奪「食品米其林」獎章　統一搶攻包裝茶250億商機

純茶唯一連三年勇奪「食品米其林」獎章　統一搶攻包裝茶250億商機

二大獎加持　茶裏王回甘3.0上市

二大獎加持　茶裏王回甘3.0上市

關鍵字：

茶裏王

讀者迴響

發燒話題

小鬼黃鴻升 颱風即時 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 停班停課 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

收費供應私房親密片　踢爆超惡劣情色論壇成外流禍首

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

「華岡幫」小鬼400億貴婦摯友曝光

范逸臣、田中千繪復合！十指緊扣被拍

即／國3驚傳翻車事故！槽車「撞毀護欄」衝橋底爆炸

柚子配藥＝身體竄毒！「7類水果」也很要命

即／警員「命根」睡夢中被一把剪下　再猛捅1刀送醫

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

竹科李宗瑞娶星座正妹初夜就劈腿　偷拍50女流出

「讓人最不想交往」的3大星座

收到小鬼中秋驚喜　李佳穎回送「紙紮潮椅」

小馮東區現蹤被5男搭訕　甜笑曝單身

色房東看上女房客　廁所強開門性侵

更多

最夯影音

更多
彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨
春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面