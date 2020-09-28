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2020最勵志廣告片引爆KOL「敬失敗」熱潮　光鮮亮麗的生活背後　你沒看見的那些事

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▲▼茶裏王。（圖／翻攝自臉書）

▲茶裏王攜手在網路上擁有許多粉絲的KOL，一起鼓勵年輕世代朝心中的熱情前進。（圖／翻攝自FB「布萊克薛薛」、「我是Cc謝昕璇，世界最棒工作的台灣女孩」） 

消費中心／綜合報導

在社群媒體蓬勃發展的世代，人人都可以成為具有知名度跟網路聲量的自媒體，各種領域的網紅、KOL更如雨後春筍般冒出，許多人羨慕網紅們光鮮亮麗的生活，一支手機、一張照片或一部影片都有可能成為一夕爆紅的關鍵。不過，「成名」真的有一般人想像得那麼簡單嗎？在網紅產業正當道的背後，其實藏有許多不為人知的挫折與困難。今年，茶裏王為持續鼓勵年輕世代追尋心中的熱情與夢想，推出全新品牌廣告「敬失敗」，邀請受年輕世代喜愛的KOL「布萊克薛薛」與「謝昕璇」，分享他們追夢過程中，曾遇過哪些失敗，以及如何堅持做喜歡的事、回心中的甘。

兩位KOL大方分享過去曾經經歷過失敗的自己，鏡頭背後，有很多你沒看見的事情，一起來看看他們堅持初心的過程，向失敗致敬。

網紅布萊克薛薛的人生哲學　公開自己一路走來的甘苦談

「跳舞讓我感覺真正地活著。」學生時期的薛薛，礙於現實因素必須半工半讀，除了要準備學校的課業，更經常練舞練到半夜，但他表示，因為喜歡，所以再累再苦都不怕。對薛薛來說，跳舞的時候，「每一口呼吸都是快樂的」！

然而，因為背負多重壓力加上過度勞累，不但導致學業成績不理想、熱愛的舞蹈比賽也沒有晉級，甚至連舞蹈老師也沒徵選上，種種打擊接二連三，讓他萌生放棄的念頭。心裡的聲音不斷冒出「自己是不是太貪心？」、「是不是自己能力不夠？」，讓薛薛陷入低潮好一陣子。挫折感排山倒海而來，不但開始排斥跳舞，更不願意面對自己。直到某次看見自己過去跳舞時臉上的笑容與自信後，讓他回憶起熱愛跳舞的初心，再度重拾跳舞的初衷與熱情。

薛薛分享：「看到茶裏王今年的新廣告，彷彿看到過去自己的縮影，現在的自己過得很開心，因為是做喜歡的事，所以不願放棄，透過一些失敗的累積，成為了現在的自己，不但如願當了舞蹈老師，比賽拿了全國冠軍，更以舞者身分登上小巨蛋。」

 

落選世界最棒的工作卻越挫越勇　造就謝昕璇獨特的C式生活

從夢想當獸醫到因貼錯成績單的失誤，誤打誤撞成為設計師、再成為「從零做起」的業務員，讓謝昕璇的人生有許多意想不到的轉折，「人生因轉折而精彩，因失敗而開啟新方向」這句話道盡了她獨特的際遇。

謝昕璇曾為了完成到澳洲打工旅遊的夢想而參加「世界最棒工作」徵選，雖然最終沒有獲選，但也因為這樣而開啟了她自由接案、邊旅行邊寫作的「C式生活」。從不安定的生活換得自由，開始做自己喜歡的事情，一路走到現在，不只是許多追夢年輕人心目中的偶像，更成為網路名人。

今年在疫情的衝擊下，原以為對愛旅行的她來說是個重擊，沒想到這番衝擊卻令她多了更多學習與闖蕩的時間。從動態的抱石、衝浪、空中環、鋼管，到靜態的藍染、編織、絹印，昕璇不斷經歷摔下、墜落，又在每個新的學習中重新爬起的過程，深刻體悟到人生的精彩。「從頭來過不算失敗，而是經驗更滿、更能處若泰然」。謝昕璇也大方分享，這次茶裏王全新推出的「敬失敗」廣告彷彿就在提醒著她，因為帶著期盼、帶著喜歡，才禁得起不斷重複挑戰，最後她也笑著說「我們都得嚐嚐是什麼滋味，才不枉這麼來一遭啊」。

茶裏王全新品牌理念廣告「敬失敗」　鼓勵年輕人做喜歡的事　回心中的甘

透過布萊克薛薛和謝昕璇對過去曾經失敗的經驗分享，我們看見在實踐自己熱情的過程中，或許會遇到一些失敗與挫折，但透過一次一次試錯的養分累積，會慢慢讓自己成為想成為的樣子。

茶裏王今年釋出的全新廣告透過三個年輕人「敬失敗」的故事，鼓勵年輕世代繼續朝心中目標前進，就算失敗的經驗不只一次也無妨，因為做喜歡的事，從來不簡單，過程也許有時會遇到挫折，但因為熱愛，所以值得再試一次。茶裏王陪你一起，做喜歡的事、回心中的甘。 

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