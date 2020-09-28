買500萬賓士G-Class當「行動炮房」　富二代特殊癖好搞殘OL

▲投訴人S小姐淚訴C男自從知道她懷孕後，要求她墮胎不成竟人間蒸發，所有聯繫方式都被封鎖。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

一名年約35歲的OL（代號Ｓ女）本月向本刊投訴，去年她與一名國內傳產企二代（Ｃ男）以結婚為前提交往，最後卻驚覺對方已有家室，如今她已懷孕1個月，男方卻自此消失，Ｓ女只能夠過律師從中交涉，希望Ｃ男可以良心發現，同時也要呼籲廣大女性，交往前一定要先確認對方是否單身，千萬別等到後悔莫及的那一天。

Ｓ女說，兩人是在一場工作活動相識，一開始對Ｃ男並無特別好感，加上過去的情傷，因此沒打算更進一步交往，不過因業務往來需要，兩人仍會傳訊息，偶爾也會私下吃飯。「我們聊了半年多，期間他一直表態喜歡我、說我是他的菜，還說我們真的很有緣，但我也表明我不想談感情，但他仍不死心，問我要不要在一起，他說他這個年紀了，也想以結婚為前提交往。」就在Ｃ男的熱情攻勢之下，兩人於去年底展開交往，想不到卻是噩夢的開始。

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▲S小姐出示手機紀錄，表示C男極度愛車震，他們性行為有7成都是在車上發生，另外，C男還會在親密行為途中試圖錄影，被她發現馬上反拍才罷手。（圖／CTWANT提供）

Ｓ女翻開兩人交往時的甜蜜合照，Ｃ男約一百七十公分，皮膚黝黑，與長相亮麗的她，兩人看起來十分登對。「他跟我說了很多他爸的事，他爸白手起家，後來得了肺癌，一直期望能把事業傳承下去，所以他很拚。」Ｓ女說，Ｃ男孝順的一面時常打動她。

只不過，照片中看起來陽光、負責任又孝順的他，怎樣也沒想到隱藏著截然不同的另一面。「我們交往過程中，有七成的親密關係都是在他的車上發生。」Ｓ女透露，這台宛如「移動式砲房」的車，是Ｃ男去年七月剛買的賓士G-Class，市價五百萬以上，Ｓ女一開始以為只是情侶間的情趣，但後來卻越來越頻繁，於是她問Ｃ男為什麼不回家裡，他卻稱「我房間很亂，等我整理好再讓妳進去。」Ｃ男的特殊性癖好讓Ｓ女既困擾又難受，因為每次結束後，她身上都會因在狹小空間碰撞而留下大大小小的瘀青。

針對S女的種種指控，本刊向致電向C男及該公司求證，截稿前仍未獲得回應。

▲S女提供兩人過往的甜蜜合照，至今仍無法相信她想像中負責任又孝順的C男竟始亂終棄。（圖／CTWANT提供）





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