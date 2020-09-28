　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

買500萬賓士G-Class當「行動炮房」　富二代特殊癖好搞殘OL

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

投訴人S小姐淚訴C男自從知道她懷孕後，要求她墮胎不成竟人間蒸發，所有聯繫方式都被封鎖。（圖／黃鵬杰攝）

▲投訴人S小姐淚訴C男自從知道她懷孕後，要求她墮胎不成竟人間蒸發，所有聯繫方式都被封鎖。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

一名年約35歲的OL（代號Ｓ女）本月向本刊投訴，去年她與一名國內傳產企二代（Ｃ男）以結婚為前提交往，最後卻驚覺對方已有家室，如今她已懷孕1個月，男方卻自此消失，Ｓ女只能夠過律師從中交涉，希望Ｃ男可以良心發現，同時也要呼籲廣大女性，交往前一定要先確認對方是否單身，千萬別等到後悔莫及的那一天。

Ｓ女說，兩人是在一場工作活動相識，一開始對Ｃ男並無特別好感，加上過去的情傷，因此沒打算更進一步交往，不過因業務往來需要，兩人仍會傳訊息，偶爾也會私下吃飯。「我們聊了半年多，期間他一直表態喜歡我、說我是他的菜，還說我們真的很有緣，但我也表明我不想談感情，但他仍不死心，問我要不要在一起，他說他這個年紀了，也想以結婚為前提交往。」就在Ｃ男的熱情攻勢之下，兩人於去年底展開交往，想不到卻是噩夢的開始。

[廣告]請繼續往下閱讀...

渣男之「光」2／買500萬豪車當「行動炮房」　富二代特殊癖好搞殘OL

▲S小姐出示手機紀錄，表示C男極度愛車震，他們性行為有7成都是在車上發生，另外，C男還會在親密行為途中試圖錄影，被她發現馬上反拍才罷手。（圖／CTWANT提供）

Ｓ女翻開兩人交往時的甜蜜合照，Ｃ男約一百七十公分，皮膚黝黑，與長相亮麗的她，兩人看起來十分登對。「他跟我說了很多他爸的事，他爸白手起家，後來得了肺癌，一直期望能把事業傳承下去，所以他很拚。」Ｓ女說，Ｃ男孝順的一面時常打動她。

只不過，照片中看起來陽光、負責任又孝順的他，怎樣也沒想到隱藏著截然不同的另一面。「我們交往過程中，有七成的親密關係都是在他的車上發生。」Ｓ女透露，這台宛如「移動式砲房」的車，是Ｃ男去年七月剛買的賓士G-Class，市價五百萬以上，Ｓ女一開始以為只是情侶間的情趣，但後來卻越來越頻繁，於是她問Ｃ男為什麼不回家裡，他卻稱「我房間很亂，等我整理好再讓妳進去。」Ｃ男的特殊性癖好讓Ｓ女既困擾又難受，因為每次結束後，她身上都會因在狹小空間碰撞而留下大大小小的瘀青。

針對S女的種種指控，本刊向致電向C男及該公司求證，截稿前仍未獲得回應。

渣男之「光」2／買500萬豪車當「行動炮房」　富二代特殊癖好搞殘OL

▲S女提供兩人過往的甜蜜合照，至今仍無法相信她想像中負責任又孝順的C男竟始亂終棄。（圖／CTWANT提供）


延伸閱讀
渣男之「光」3／「沒有女友只是有老婆小孩」　渣男諾會離婚但得等疫情過後
山林女戰士2／從紡織設計到化工會計　農家女半工半讀成稅務專家
密婚生子藏8年　路斯明專情愛家得好感

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
熱火東區封王！G6宰綠衫軍　將與湖人總冠軍賽交鋒
快訊／新冠肺炎再增3例　指揮中心下午2時說明
買500萬豪車當「行動炮房」　富二代特殊癖好搞殘OL
換名片出人命！OL控「傳產少東人夫」騙炮：闖紅燈還不戴套
快訊／嘉南大圳驚見2浮屍！　民眾嚇壞報警
快訊／改回來了！「全球市長聯盟」把六都列大陸城市　吳釗燮宣布
獨／Sandy爆不合Lulu「公開私密語音」　兩人心結首次說
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「結婚簽名布」字跡蒸發…婆婆洗到變全新！萬人歪樓：跪求洗衣精

台中大夜市倒一波！新型「小可愛夜市」崛起　在地人才知：古早味

快訊／新冠肺炎再增3例境外移入　指揮中心下午2時說明！

史上最塞中秋！林佳龍有信心「國5不再連塞32hrs」　懇求國人協助

勇警遭槍轟成植物人離世　姊姊跨界忍淚拿師鐸獎：力量是弟弟給的

買500萬賓士G-Class當「行動炮房」　富二代特殊癖好搞殘OL

時間管理大師張上淳獲師鐸獎　曝身扛多項重擔「為難之處」

北市長前哨戰！立院衛環會對上蔣萬安　陳時中：僅單純「政策討論」

交部官派老董被爆開會有8千車馬費　林佳龍：不該領一毛都不能領

中秋烤肉最夯海鮮！驚人手臂蝦超Q彈　剝開「蝦膏爆出」邪惡度破表

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

楊謹華下廚放話「失敗了不姓楊」！　鄭元暢diss她：廚藝跟我一樣爛ＸＤ

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

柯佳嬿痛失小鬼…後台抱賈靜雯哭了　被Cue「舊愛王柏傑」許光漢暖救援！

竹內結子驚傳輕生身亡！　被發現陳屍家中…享年40歲

路考「直直撞」騎士暴衝撞牆　人倒立飛走！考官看傻眼

金鐘55／紅毯5帥各個高顏值！　許光漢.王柏傑「戴啾啾」炎亞綸「超閃西裝」

「結婚簽名布」字跡蒸發…婆婆洗到變全新！萬人歪樓：跪求洗衣精

台中大夜市倒一波！新型「小可愛夜市」崛起　在地人才知：古早味

快訊／新冠肺炎再增3例境外移入　指揮中心下午2時說明！

史上最塞中秋！林佳龍有信心「國5不再連塞32hrs」　懇求國人協助

勇警遭槍轟成植物人離世　姊姊跨界忍淚拿師鐸獎：力量是弟弟給的

買500萬賓士G-Class當「行動炮房」　富二代特殊癖好搞殘OL

時間管理大師張上淳獲師鐸獎　曝身扛多項重擔「為難之處」

北市長前哨戰！立院衛環會對上蔣萬安　陳時中：僅單純「政策討論」

交部官派老董被爆開會有8千車馬費　林佳龍：不該領一毛都不能領

中秋烤肉最夯海鮮！驚人手臂蝦超Q彈　剝開「蝦膏爆出」邪惡度破表

詭！2男穿蛙鞋晨泳帶救命利器「魚雷浮標」...竟浮屍嘉南大圳

陳時中登小巨蛋飆歌、拍GQ　傳「英系」操盤...本尊說話了

「結婚簽名布」字跡蒸發…婆婆洗到變全新！萬人歪樓：跪求洗衣精

林志玲舊居文化氣息濃　首購最低1300萬入手中正區

看美國大選》周天瑋／記取自私的大人物會留下大敗筆

台中大夜市倒一波！新型「小可愛夜市」崛起　在地人才知：古早味

熱火G6宰綠衫軍東區登頂封王　將與湖人總冠軍賽交鋒

快訊／新冠肺炎再增3例境外移入　指揮中心下午2時說明！

史上最塞中秋！林佳龍有信心「國5不再連塞32hrs」　懇求國人協助

美國加州2035年起禁售燃油車　「全美最大新車市場」開第一槍！

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

生活熱門新聞

撞重機水產行90字道歉　網一看更怒

路肩超車撞重機！水產行「13字回應」遭網灌爆

自己換機油想倒掉！他被車行婉拒秒求助

貨車撞重機！水產行遭起底是「違規大戶」

重機遭路殺！小貨車「路肩超車」撞車頭

全聯「神級鮮乳」買1送1　婆媽羨慕炸

機車考照魔王關曝！直線7秒排第二

北北基大雨特報！　中秋連假前再變天「最冷時刻」出爐

麵湯漏出！外送員緊張打「5字道歉」她超心疼

歐陽娜娜要唱《我的祖國》！文化部回應

大嬸改口買走最末盒　闆娘霸氣回絕被讚爆

好市多FILA女鞋5折價　她帶2雙：不用2千元

更多熱門

相關新聞

OL上班濃屁連發　醫探腸嚇傻：沒藥醫

OL上班濃屁連發　醫探腸嚇傻：沒藥醫

放屁雖然令人羞於啟齒，卻是正常生理現象，然而若次數太頻繁、臭味異常濃厚，可能就得盡快就醫檢查，否則恐影響工作或人際關係。肝膽腸胃科醫師錢政弘近日在節目中透露，一名46歲的OL從國中開始就深受便秘所苦，不料最近突然屁意連連，且臭味驚人，檢查後發現她腸道長度異於常人，光靠吃藥無法改善。

男友前妻求見親生兒　控包翠英：讓全家顏面掃地

男友前妻求見親生兒　控包翠英：讓全家顏面掃地

女星渾圓形狀看光　側躺「巨大雪球」滑出來

女星渾圓形狀看光　側躺「巨大雪球」滑出來

正宮「街頭暴打小三」扒衣　渣男竟鎖喉回擊

正宮「街頭暴打小三」扒衣　渣男竟鎖喉回擊

長頸鹿近親！㺢㹢狓相貌曝光

長頸鹿近親！㺢㹢狓相貌曝光

關鍵字：

周刊王富二代

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

鬼鬼收到「小鬼送的最後禮物」！

小鬼「委託潮牌」送禮…李千那打開崩潰

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

他激戰空姐小三90分鐘　妻發文一看心碎

撞重機水產行90字道歉　網一看更怒

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

孫安佐為20年隱疾開刀！「全身麻醉」術後憔悴樣曝光

睡不著？上床前2hrs吃「好眠水果」一覺到天亮　營養師：還會變瘦

認愛小鬼只是想紅　峮峮曝酸民私訊反擊了

路肩超車撞重機！水產行「13字回應」遭網灌爆

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

自己換機油想倒掉！他被車行婉拒秒求助

貨車撞重機！水產行遭起底是「違規大戶」

老公不在家！公公站媳婦門口「拔菇菇」

柯佳嬿認「心思不在典禮上」失去小鬼太痛

更多

最夯影音

更多
柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020
金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

楊謹華下廚放話「失敗了不姓楊」！　鄭元暢diss她：廚藝跟我一樣爛ＸＤ

楊謹華下廚放話「失敗了不姓楊」！　鄭元暢diss她：廚藝跟我一樣爛ＸＤ

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面