定位出錯！外送員痛毆女客喊「只賠得起3600」　判決出爐慘付20倍

▲謝姓外送員徒手毆打女顧客，遭判賠2萬餘元，另刑事方面依傷害罪處拘役50天。（圖／記者沈繼昌攝）

記者莊智勝／桃園報導

桃園一名謝姓外送員去年10月因定位錯誤而與訂餐的陳女發生衝突，謝男一時情緒失控，竟徒手毆打陳女，導致其頭部、頸部、手部挫傷，事後陳女憤而報警提告，並求償14萬元；謝男出庭時卻稱，他有意賠償，但經濟情況不佳，「只賠得起3600元」。桃園地院法官審酌，判決謝男需賠償2萬3852元予陳女，另刑事部分依傷害罪判處拘役50天，得易科罰金5萬元；換句話說，謝男若不願拘役，則須付出7萬3852元代價，是3600元的20倍有餘。

判決書指出，謝男為Uber Eats外送員，108年10月12日中午12時許收到陳女訂餐，但卻因為定位地址錯誤而與陳女發生爭執，過程中謝男難以壓抑憤怒，竟徒手痛毆陳女，導致其頭部、頸部、左手挫傷，頭部外傷併後枕頭皮血腫；陳女事後憤而報警提告，求償新台幣14萬元，並拒絕和解。

謝男出庭時對於犯行供認不諱，表示自己雖有意賠償，但無奈經濟情況不佳，「只賠得起3600元」。但法官認為，謝男身為外送員，理應思考如何服務顧客，縱有所爭執，也應循正當、理性途徑解決糾紛，但謝男竟以徒手方式毆打陳女，顯未能尊重他人身體健康權益，亦欠缺情緒管理與自我控制能力；但法官考量謝男並無前科，經審酌陳女傷勢、雙方經濟能力、以及陳女所提出醫療單據後，判決謝男應賠償陳女2萬3852元，刑事部分則依傷害罪判處拘役50天確定，得易科罰金5萬元。