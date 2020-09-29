不畏疫情衝擊經濟　新北經發局長何怡明引進2大產業





▲新北市經發局長何怡明出席2020新北聯合招商大會。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／新北報導

「2020新北聯合招商大會」（NTD Conference）於29日盛大召開，新北市經發局長何怡明表示，在疫情高峰過後，新北市將加速推動智慧城市產業鏈、後疫情經濟產業，引進廠商進駐、投入大量資金帶動在地經濟。她強調「危機就是轉機，轉機就是商機」。

何怡明表示，「智慧城市」包括智慧醫療、智慧生活、智慧製造、智慧能遠與監控等四大面，經發局以7月的全視訊國際採購商洽會之經驗危基礎，針對這四大面向，把新北的生技、數位、資通訊產業推向在台國際廠商，藉由商洽採購擴大對新北的投資商機。

對於新北市長侯友宜訂下1500億招商資金目標，何怡明有自信的說，新北市將在最短時間內提供產業空間讓廠商進駐，包括新店寶高智慧園區在明年即將完工，同步開發林口工一工業區及塭仔圳市地重劃區等。同時，在行政加速上，落實新三民主義「便民、利民、愛民」的政策，協助廠商在新北落地投資、加速辦理，在疫後時期達成這項不可能的任務。

何怡明表示，在疫情後經濟發展過程中，危機就是轉機，轉機就是商機，對於整體指導方針，將於年底前邀請新北市國際企業大老舉辦產業諮詢委員會，包括東森集團總裁王令麟、遠東集團董事長徐旭東等相關企業，提供寶貴意見，會中將探討如何用轉機創造出商機。

何怡明說，新北市在產業發展重點上，將充分發揮新北優勢產業，大力推動、招募包括5G、資通訊、綠能、生技，以及未來數位健康、再生能源衍生出來的後疫情經濟產業發展。

此外，新北市也不忘「庶民經濟」的重要性，何怡明指出，新北市經發局推出「新外商運動」，如何將小廠商餐飲業透過超商、買場上架與外送平台合作，目前已創造5千萬以上資金，透過這些政策讓新北市的經濟全面起飛。







▲2020新北聯合招商大會9/29召開，新北市長侯友宜蒞臨致詞，鴻海科技集團財務長黃德才、研華科技何春盛執行董事、新北市經發局長何怡明出席。（圖／記者湯興漢攝）