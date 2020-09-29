落選立委被性侵「事發地」曝！寶蓮姊強壓沙發　隔天4字簡訊讓他更火

圖、文／鏡週刊

立委台大畢業、目前是陽明大學醫學院碩士生的朱智德，為推動性產業合化法曾參選過立委，落選後他仍致力推行，為性工作者爭取權益。為了解第一線工作狀況，5月底他到一家牛郎店當男公關，沒想到卻被店長性侵害得逞。

▲案發的牛郎店位於台北市林森北路，裝潢以紅、黑色系為主。（圖／鏡週刊提供，下同）

「那天下班後，只剩我們2人，我喝得意識不清，店長假意談事情，把我帶到休息室。」朱智德說，店長將門反鎖後，順勢關了燈，他當下還來不及反應，就被強壓在沙發上。

不勝酒力的朱智德全身癱軟，當時他背對店長，不斷要求對方停手，但店長根本不理他，直接脫掉褲子掏出下體，強拉朱幫他打手槍，最後性侵得逞。「當時我真的非常害怕，事後，他還逼我到廁所清洗，才讓我回家。」

更讓朱智德氣憤的是，店長不但沒道歉，隔天一大早還傳訊息要他「不用來了」。朱不滿跑到牛郎店理論，沒想到店長竟有恃無恐還嗆聲：「我們沒有簽勞雇契約，做這一行，就是這樣！」打發他離開。

案發後，朱智德原本打算自認倒楣，但因身心俱疲，加上睡覺時經常做惡夢，後來才在「台灣性產業勞動者權益推動協會」、臉書社團「酒與妹仔」成員的鼓勵下，前往醫院驗傷，並報警提告，揭發店長的惡行。

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