部隊槍殺南韓投誠者　金正恩道歉完...回頭就送前線「表彰狀」

▲金正恩在射殺南韓官員事件後，特地出面向南韓社會道歉。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

一名南韓公務員日前想要投奔北韓，卻遭到北韓軍隊誤殺，讓北韓領導人金正恩罕見地出面向南韓社會道歉。但根據匿名人士透露給《每日朝鮮》的消息，北韓當局反而背後會讚賞當時下達行動命令的指揮官，贈送一份由金正恩簽署的「表彰狀」，甚至給予參與行動的部隊升遷。

被射殺的南韓官員是在22日下午被西海艦隊第二艦隊（朝鮮人民海軍587號）發現，然後機組人員立即就向上級通報了這件事，隨後於23日上午10點左右射殺公務員，並再以汽油焚燒屍體。

消息人士進一步透露，因為第二艦隊的軍人已經用「海軍行動」證明自己是能獨當一面的「指揮官」，參謀長或金正恩本人可能會向海軍領導層示以感謝，有助於它們將來升遷。

▲金正恩在射殺南韓官員事件後，特地出面向南韓社會道歉。（圖／路透）



海軍行動是指北韓沿軍事分界線而「全面封鎖」的行動，也為了防堵新冠疫情入侵北韓，軍事當局被授權可以「無條件向非法入侵者開火」，不用先行警告。但也有疑問出現，「為什麼單位發現他以後沒有立即開火？」、「為什麼六小時後又開火了？」、「為什麼要焚燒屍體？」

消息人士對此特別回應，首先發現南韓入侵者時有些猶豫，所以一邊等待上級命令，一邊監視入侵行蹤，但有鑑於先前南韓有人一路非法入侵到開城，卻沒遭到任何軍隊發現，當時高層下令嚴懲前線部隊，這次部隊長官不敢大意，隨即處死了他，而為了病毒可能的擴散才焚屍。

金正恩還特別為這件「意外和可恥」的事件道歉，然而北韓官方也聲稱，並沒有所謂「焚屍」的事實，只是受害者藉由漂浮物入侵後遭槍擊，但現場只發現大量血跡而沒有遺體，隨後才焚燒海上漂浮物以防堵疫情。