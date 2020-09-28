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窮保全「為2棟房」強娶女兒！　準丈母娘拒絕...他硬搞大肚逼婚

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徐男為了逼婚，搞大王女（右）的肚子。（圖／翻攝自微博／杭州微博城事）

▲徐男為了逼婚，搞大王女（右）的肚子。（圖／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

大陸浙江杭州一名52歲徐姓男子執意要娶一名有智能障礙的王姓女子，結果遭到女方家屬反對，居然把對方肚子搞大逼婚。王女母親氣炸，女兒再結婚也沒什麼意義，且徐男貪圖的是他們家的房產。

根據陸媒《杭州電視台西湖明珠頻道》報導，從事保全工作的52歲徐男因為家裡窮，至今未婚，8年前透過報紙徵婚的方式，認識了王女，進而交往同居。徐男表示，數次提出結婚，且女方也想要跟他有個家，但總被對方父母反對。

對此王女母親反駁，已苦苦哀求徐男不要再跟女兒在一起，沒想到徐男竟然坦白看上女兒的4個原因，且大多都與物質有關；他誇讚，第一人長得漂亮，第二在杭州有戶口，第三就是有2棟房子，最後就是有補助可領。

 徐男還要王女母親寫字據給他。（圖／翻攝自微博／杭州微博城事）

▲徐男還要王女母親寫字據給他。

王女母親氣炸表示，徐男迫不及待要快結婚的原因，就是怕她把財產轉移，2人交往期間都靠倆老給女兒的生活費過活，之後徐男甚至把女兒的肚子搞大，完全不顧可能再生出一個智能障礙的孩子，藉此逼婚。

但女兒總不能一直沒有名份，王女母親談判後願意退一步，表示等女兒50歲、繳完養老保險後，才要讓2人結婚。沒想到隔天，徐男居然傳訊威脅，「你們一直說我癡心妄想，做夢去吧，我來跟你說句實話吧，房子的事，遺產繼承，王女是殘疾人，殘疾人怎麼繼承遺產，國家法律是有規定的，不是說你給或者不給，是法官根據《繼承法》判定的。」

徐男孩說，「其實我想和王女登記結婚，很容易，走法律程序，妳擋不住的，不這樣做是尊重妳，不想妳在法庭上傷心，給妳留點情面。想想，結婚證一拿，我就有說話權，三天兩頭報警，妳受得了嗎？你有什麼辦法？我道德是有的，不想讓你難過。」雙方徹底撕破臉。

而這起家庭醜聞，也在網上引起熱烈討論，許多網友紛紛留言「談判破局就威脅對方母親，絕對不是什麼好人」、「他的目的一點也不單純」、「可憐天下父母心 」。

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