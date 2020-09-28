達悟族服裝在金鐘獎被揶揄　蘇貞昌怒了：不正當、不禮貌、不應該

▲第55屆電視金鐘獎兒童少年節目主持人獎Buya【陳宇】、Pagnoyod【鍾家駿】《kakudan 時光機》。（圖／攝影中心攝）



記者陶本和／台北報導

金鐘獎兒童少年節目主持人獎得主Pangoyod（鍾家駿）、Buya（陳宇）穿原住民傳統服裝上台領獎，被部分媒體以聳動字眼下標，而掀起議論。行政院長蘇貞昌28日表示，不要視為異端，甚至刻意用不好的角度，來加以描述或展現，這不但是不正當、不禮貌，而且是不應該。

Pangoyod在金鐘獎典禮上，穿著達悟族服出席，部份媒體以「屁股蛋」「全場最露」「光屁股」等字眼來下標。對此，原文會日前指出，台灣自詡為多元民族社會，卻以這種不雅標題，扭曲形容族服所欲呈現的文化意涵，深感遺憾。

蘇貞昌28日上午受訪時也說，過去在威權體制下的教育，常常都是定於一尊，對於跟自己不同的，就批評是奇裝異服，甚至於不容許人家講自己的母語，甚至於鄙視人家的文化，所以使得很多相對弱勢、少數的族群，不敢承認自己是哪一個族群，不敢講自己的母語，甚至不敢穿自己的族人服裝。

蘇貞昌說，在國家舉辦的盛典上面，原住民的朋友，願意穿自己族群的服裝，同時在盛典中，展現對自己族群的自信，並且讓國人同胞看到他以自己的族群為榮，我們應該尊重。

蘇貞昌認為，這是台灣多元文化，大家越來越互相尊重，值得肯定的地方，不要把這視為異端，甚至於特別刻意用不好的角度，來加以描述或展現，這不但是不正當、不禮貌，而且是不應該。

▼行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



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