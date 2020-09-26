水雉生態教育園區辦生態季活動　27日將熱鬧登場

▲水雉生態教育園區將於9月27日舉辦生態季，當天安排了地方特色競賽、表演、生態闖關遊戲、綠色市集，邀請大家來官田，看看這片土地最美的日常。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

水雉生態教育園區將於9月27日舉辦生態季，今年以「水雉合作社-生物多樣性的日常」為主題，當天安排了地方特色競賽、表演、生態闖關遊戲、綠色市集，邀請大家來官田，看看這片土地最美的日常。

現在是菱角採收季節，同時也有許多水雉寶寶成功長大，加入群聚的行列，水雉園區也選在這個十足有地方特色的時間，與大家一起分享這一年的成果。

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水雉生態教育園區李文珍指出，水雉園區今年以生物多樣性做發想，各式各樣的生物在園區棲息，每個生物都不可或缺，如同「合作社」，所有不同的元素一起撐起生態系的運作。當天也將以這個主軸展開活動，會有垂楊國小的戲劇演出、渡拔國小的直笛、現代舞表演、官田國中的互動遊戲，緊張刺激的「剝菱角仁」、「金寶螺王對抗賽」，下午也安排了「園區導覽」、「議題短講」兩項活動，讓大家用輕鬆有趣的方式認識園區，還有我們日常周遭的環境！

今年在攤位區特別安排了一場「議題短講」，大家對蝙蝠的認識很少，讓人一聽到蝙蝠就害怕，但蝙蝠在傳統上帶有福氣的意涵，也是生態系中不可或缺的重要角色，這次特別邀請黃金蝙蝠生態館，帶大家重新認識蝙蝠。

福壽螺又稱金寶螺，是農田的一大問題，如何對抗福壽螺是農夫們艱鉅的挑戰，今年園區以趣味競賽「金寶螺王對抗賽」的方式，挑戰撈到做多和最重的福壽螺，也藉此帶大家一起關注福壽螺的生態問題。

水雉園區運用營隊活動、學生志工等方式與鄰近學校有長期合作的關係，今年來自官田國中的學生志工們將帶來互動遊戲，讓大家一起挑戰水雉小知識。透過老師帶領長期參與園區活動的垂楊國小，今年他們將用戲劇的方式，演出他們在官田看到的故事。

路邊剝菱角仁的景象是官田秋季的日常，只要幾秒鐘的時間，一顆白泡泡的菱角就可以出現在阿桑手中，每年都會舉辦的「剝菱角仁達人賽」也是生態季的重頭戲，看阿桑們如何大展身手，在時間內剝出最多的菱角仁。

今年園區同樣邀請到不同類型的攤位，有附近的友善耕作農友帶來尚青的農產品，熱愛生態的社團展示，還有友善環境的手作小物。逛攤位之餘，也能參加生態闖關抽獎活動，2020是生物多樣性超級年，園區也把生物多樣性的訊息隱藏在遊戲關卡中，只要完成集章的任務，就有機會把滿滿的獎品帶回家喔。

歡迎大家9月27日一起來水雉生態教育園區逛生態季，相關的活動內容也會在水雉園區官網看到喔！（活動詳情請上官網https://jacanatw.org/查詢）

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