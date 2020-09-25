「尖山羽翼瞬影永恆鳥類生態攝影展」　精選26幅名家攝影作品歡迎參觀

▲拍鳥俱樂部發起人黃蜀婷，跟江南渡假村總經理陳永成介紹作品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台糖尖山埤江南渡假村與「拍鳥俱樂部」合作，辦理「尖山羽翼瞬影永恆鳥類生態攝影展」，精選26幅名家攝影作品，25日起於江南會館1樓迴廊處展出1年，作品內容涵蓋江南渡假村常見鳥種，總經理陳永成歡迎雅好民眾踴躍前往觀賞。

江南渡假村總經理陳永成說，今年度與國內知名鳥類社團「拍鳥俱樂部」合作，徵得多幅園內常見鳥類作品，除了欣賞作品之美外，更希望遊客藉由作品認識生態保育，更瞭解鳥類與人類生活環境密不可分的關係!藉由生態攝影家的鏡頭，民眾可認識鳥類的特性及棲息地的重要，進而喚起民眾愛護生態、愛惜臺灣土地的心。此次展覽作品旁皆附有專屬QR Code，只要持智慧型手機掃描一下，就會連結到作品的線上影音鳥種介紹，引領大家一窺鳥類世界的生態奧祕!歡迎各界前來江南渡假村旅遊及參觀展覽！

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拍鳥俱樂部發起人黃蜀婷表示，這次參展社員陣容堅強，有去年當選國際健康促進聯盟執委也是前國民健康署署長邱淑媞，黑面琵鷺先生也是台南市榮譽市民王徵吉，國立高雄海洋科技大學張順雄教授，台灣野鳥協會第9屆理事長現任顧問呂宏昌，嘉義縣鳥會理事長陳建樺及新光醫院腎臟科醫師謝適仲、台灣野鳥生態調查協會理事長曾松清、曾任漢翔航空工業公司經理胡登雄、台南市生態保育協會副總幹事黃永豐、年輕鳥類生態攝影家中正大學楊子誼及拍鳥俱樂多名幹部成員、各縣市知名鳥類生態攝影家，陳野外，陳永泉，王文欽，蔡文賢，黃進財，林裕昌，李進裕，邱明德，楊東峯，范朝棟，康耀文，李榮添，王聰曦，尤志民，尤志田，李鴻基，都熱心提供攝影作品推廣生態教育，讓民眾認識鳥類及親近大地愛惜生態。

陳永成指出，鳥展期間適逢中秋佳節與雙十連假，江南渡假村於10月份推出「中秋國慶暢遊江南」活動，當月壽星憑證享半價（75元）入園及當日壽星享免費入園優惠（團體不適用），並於中秋連假10月1日至4日及國慶連假10月9日至11日期間，每日安排2場街頭藝人表演，增添節慶歡樂氣氛。

尖山埤江南渡假村以幽靜的江南風水著稱，擁有豐富的淺山生態資源，是人與生物共存的自然環境，園區內鳥類生態尤其豐富。為了讓遊客可以欣賞到尖山埤水域經常出現的珍貴鳥類，並培養民眾環境保育的觀念。

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