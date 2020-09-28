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RED蘋果錶首開箱！ 醒目「火紅款」超精緻　還能秒換錶面

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

(PRODUCT)RED顏色錶款，是Apple Watch Series 6今年首度新增的錶殼版本。（圖／Apple提供）

▲RED顏色錶款，是Apple Watch Series 6今年首度新增的錶殼版本。（圖／Apple提供）

圖文／CTWANT

備受矚目的蘋果智慧手錶AppleWatch Series 6和Watch SE，終於在上周五（9/25）於一般零售通路上市，3C迷正好可趁假日到信義商圈的兩間Apple直營店實際把玩新品。

(PRODUCT)RED蘋果錶首開箱　醒目火紅超吸睛

▲可偵測血氧濃度的AppleWatch Series 6成為今年最熱門的3C產品之一。（圖／Apple提供）

CTWANT記者也取得一款Apple Watch Series 6來開箱，第六代手錶在外觀上與前代最大的差異，就是錶殼顏色除了原本的銀色、太空灰和金色之外，今年首度加入藍色鋁金屬和(PRODUCT)RED兩款錶殼。此次我們用來開箱的款式即為(PRODUCT)RED紅色錶殼搭配相襯的亮紅色單圈錶環，此錶環採用柔軟且具延展性的橡膠材質製成。

(PRODUCT)RED蘋果錶首開箱　醒目火紅超吸睛

▲CTWANT此次開箱的Apple Watch Series 6為(PRODUCT)RED款式，盒裝正面有著紅色蘋果logo和WATCH字樣。（圖／戴嘉芬攝）

(PRODUCT)RED蘋果錶首開箱　醒目火紅超吸睛

▲打開大盒之後，裡面又分成錶環和錶帶兩小盒。（圖／戴嘉芬攝）

(PRODUCT)RED蘋果錶首開箱　醒目火紅超吸睛

▲錶殼盒中則附有充電線，以及用紅紙包覆的手錶/錶殼主體。（圖／戴嘉芬攝）

錶帶盒中附有M/L長版，以及S/M短版兩種尺寸錶帶。（圖／戴嘉芬攝）

▲錶帶盒中附有M/L長版，以及S/M短版兩種尺寸錶帶。（圖／戴嘉芬攝）

將(PRODUCT)RED亮紅色錶環插入錶殼背面的上下縫隙，1分鐘內瞬間組合完畢。（圖／戴嘉芬攝）

▲將(PRODUCT)RED亮紅色錶環插入錶殼背面的上下縫隙，1分鐘內瞬間組合完畢。（圖／戴嘉芬攝）

將錶殼、錶帶組合完成後，接下來就是與手機配對。與Apple Watch Series 6配對的iPhone必須更新至iOS 14.0.1最新版本，記者花了近1小時，才完成系統更新與手錶配對。

Apple Watch Series 6戴在手腕上的感覺還算是輕盈；令人驚喜的是，只需左右滑動螢幕，就能隨喜好瞬間更換錶面，像是這個「Memoji動物角色」錶面還有輪播效果，每隔一分鐘會有不同的動物或角色如狗狗、猴子、老虎、小雞、小豬、貓咪、熊、熊貓、獨角獸、機器人、外星人、狐狸等，輪流出來打招呼，看著這些會動的動物表情，真的非常療癒！

選擇Memoji錶面，每分鐘會有不同的動物出來打招呼，非常有趣。（圖／戴嘉芬攝）

▲選擇Memoji錶面，每分鐘會有不同的動物出來打招呼，非常有趣。（圖／戴嘉芬攝）

Apple Watch Series 6最引人注目的功能，就是「血氧濃度偵測」功能，這個感測器位於水晶玻璃錶背上，由綠色、紅色和紅外線 LED發出光線照射手腕上的血管，並以四組光電二極體測量自血液反射回來的光線，然後再藉由演算法來計算血液顏色，判斷出血液的含氧量，此測量數值介於70%至100%之間。

CTWANT記者也實際測試，測量血氧功能時必須將手錶緊貼在手腕上，並將左手平放在桌上，錶面朝上、保持靜止不動，才能成功測量。每次測量需時15秒，記者測了兩次，血氧濃度介於95%至98%之間。血氧濃度偵測可設定在使用者睡眠時測量，或於低耗電的背景（劇院）模式測量。

每次測試血氧濃度需時15秒，左手必須平放在桌面上維持靜止不動。（圖／戴嘉芬攝）

▲每次測試血氧濃度需時15秒，左手必須平放在桌面上維持靜止不動。（圖／戴嘉芬攝）

記者得到95%的血氧濃度測量結果，但不一定每次測量數值都相同。（圖／戴嘉芬攝）

▲記者得到95%的血氧濃度測量結果，但不一定每次測量數值都相同。（圖／戴嘉芬攝）

目前此App功能歸在「健康」類，並非需申請藥證的「醫材」類，所以測完的數值僅能提供一般健身和保健目的，讓使用者做為參考。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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