菲籍漁工心肌梗塞送醫　裝2支架付不出醫療費…蘇清泉霸氣回應

▲屏東縣東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉探視菲律賓漁工，允諾不足醫療費不足部分，由安泰醫院負責。 。（圖／取自蘇清泉臉書，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

26歲菲律賓籍境外漁工20日因發燒、呼吸急促、下肢水腫等症狀無法進行漁船作業而被雇主送往安泰醫院救治。安泰醫院緊急進行新冠肺炎採檢並安置於單人加護病房進行隔離與生理監測，72小時後感染科醫師秦淳副院長排除新冠肺炎感染。

▲菲籍漁工經治療後脫離危險期。

但院方卻發現他血管嚴重栓塞，緊急進行氣球擴張術及放置血管支架2支，目前已脫離險境，生命狀態穩定並清醒，現仍在加護病房觀察。由於醫療費用要40萬元，僱用最高只能支付10萬元，該醫院榮譽院長蘇清泉獲悉，立即指派安泰社工團隊介入協助，與船東雇主與仲介協商，將原本的10萬元提高至15萬元，不足的部分由社工團隊尋求社福資源及安泰醫院來幫助。

據了解，菲籍漁工自19歲後擔任境外漁工迄今7年，薪資全數寄回給菲律賓的家人，他沒有投保任何社會或醫療保險，根本付不出近40萬元的醫療費用。

蘇清泉院長表示，境外漁工無法上岸，沒有醫療保險與社會保險，是高風險的職業；目前台灣約有8千多名的境外漁工，而每一個人的生命都很寶貴，衍生的醫療問題值得政府重視。

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