國中女被灌倒！男網友「闖紅燈」撿屍　母開定位衝摩鐵抓狼

▲國中少女喝醉遭男網友帶去摩鐵性侵，所幸母親及時使用手機定位，才順利被救出。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台中報導

台中一名陳姓男子去年12月間與14歲少女小琪（化名），以及小琪兩名學姐於KTV唱歌飲酒後，見兩名學姐先行離去，竟將喝醉的小琪帶往摩鐵性侵。小琪母親因找不到女兒，使用手機APP定位，確認女兒在摩鐵後，請警方一同前往現場，當場逮到剛退房的陳男。對此，台中地院審理後，依故意對少年犯乘機性交罪，將陳男判刑2年，可上訴。

判決指出，陳男去年12月8日透過臉書認識小琪，兩人相識7天後，邀約小琪及其兩名學姐前往KTV晨唱，孰料，過程中他見小琪飲用3罐330毫升的啤酒後，頭暈躺在沙發上休息，而兩名學姐先行離去，竟將喝醉的小琪攙扶下樓載往摩鐵。

進到房間後，陳男見小琪躺床上昏睡，趁機性侵得逞，然而，小琪正值經期，陳男的行徑更造成床單上留有大片血跡。事後，小琪母親遲遲找不到女兒，心急之下透過小琪友人的手機APP定位，發現小琪人在摩鐵，趕緊請警方一同前往現場，才順利逮到剛退房的陳男，而警方當下也立即將陳男使用過的保險套、小琪沾有經血之上衣、外套、胸罩、長褲一併查扣。

陳男坦承與小琪性交，但辯稱兩人是兩情相悅、有經過小琪同意才發生關係；小琪則對於事發經過記憶模糊，只記得自己昏昏沉沉的狀態。

對此，法官勘驗相關證據，不採信陳男說詞，認為陳男見小琪喝醉竟未載送回家，反而載往摩鐵性侵，考量雙方已達成和解賠償，審酌後，依故意對少年犯乘機性交罪，判陳男2年，全案仍可上訴。



