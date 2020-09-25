熟客難防！他突飛踢檳榔攤老闆海K搶7萬…立馬砸6萬買「爽」

記者陳以昇／新北報導

新北市一名無業男子缺錢買毒，跑到常去光顧的檳榔攤，趁年邁老闆打盹時，飛踢重擊他頭部，隨後搶走收銀機內的7萬元現金，警方獲報找到他下榻的旅館，查到他使用過的針頭，再循線到他老婆住院的病房內將他逮捕，在身上起獲剩餘1萬多元贓款，8小時破獲這起強盜案。

▲張男飛踢爆打白髮老闆搶7萬現金 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼張男搶7萬逃離檳榔攤，老闆負傷撿拾剩餘現金 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，無業的37歲張姓男子有多起前科，又染上吸食海洛因的壞習慣，日前老婆因糖尿病住院一個多月，家中經濟困頓，但張男又不去工作，加上犯毒癮，於是萌生歹念。

24日下午1時許，他騎機車到新北市新莊區八德街上，一間時常光顧的檳榔攤，看到滿頭白髮的69歲張姓老闆獨自顧店，先買了檳榔、香菸、啤酒及保力達，在店內啜飲打手遊，沒多久瞥看年邁老闆閉眼打盹，見機不可失，他立刻起身。

▼張男買毒吸食，警方在旅館找到針頭。（圖／記者陳以昇翻攝）

從店內監視器影片顯示，張男起身後，奮力往前衝，一個飛踢將張姓老闆踹倒地，再朝他頭部猛毆，把他打趴在地，隨即打開收銀機抓了大把鈔票，老闆極力阻止，仍被他脫逃，損失現金約7萬多元。

張男得手後，買了毒品躲到板橋區一間旅館內施打。警方接獲檳榔攤老闆報案後，成立專案小組，循線到旅館找人，但他不到一個小時就退房離開，現場僅留下使用過的針頭。

警方鍥而不捨調查，得知張男妻子因糖尿病在亞東醫院住院，於是派員在院外埋伏，果然見張男徒步走來，經尾隨他進妻子病房後，表明身份將他逮捕，在身上起獲剩餘的1萬多元贓款，訊後依強盜罪移送偵辦，並將調查上游毒品來源。

腦公！你不可以賴帳喔

▼警方趁張男探視病妻時將他逮捕移送 。（圖／記者陳以昇翻攝）