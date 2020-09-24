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桃園非編號路燈約3萬盞　市府推動智能路燈及納管

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▲桃園非編號路燈約3萬盞。市府推動智能路燈及納管。（圖／市府提供）

▲鄭文燦指出，市府執行「全面換裝節能（智能）路燈暨維護案」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦24日指出，市府執行「全面換裝節能（智能）路燈暨維護案」年餘，其中非編號路燈約3萬盞，考量公益及公共性，早期由民代或民眾要求而裝設，將由區公所先行認定，不符合者廢除，符合者則函文提報養工處續辦納管作業，若區公所無法認定，則可提報專案小組認定。

至於社區內路燈非編號路燈，由管委會同意開放為半封閉型社區函文至區公所及簽訂行政契約，於明（2021）年6月30日前提報養工處，倘有特殊案件則從寬處理，可延至明年12月31日前提報。

▲桃園非編號路燈約3萬盞。市府推動智能路燈及納管。（圖／市府提供）

▲工務局長賴宇亭表示，全市換裝智能LED路燈及台電配合加速用電變更作業後，原每年路燈電費2.19億元，可省電70%。（圖／市府提供）

副市長李憲明表示，非編號路燈為歷史共業，須審慎擬訂原則及處理辦法，針對黑燈等非編號路燈，市府將從寬認定保留路燈，而非保留位置，位於非公益性區域者，將考慮移置或廢除，請各單位配合相關規定辦理。

▲桃園非編號路燈約3萬盞。市府推動智能路燈及納管。（圖／市府提供）

工務局長賴宇亭指出，去年起養工處接管車行道路及橋樑路燈，同年7月10日起執行「桃園市全面換裝節能（智能）路燈暨維護案」，今年6月30日已換裝13萬7,711盞，另有2萬2,774盞已於2017年度水銀燈落日計畫汰換成LED路燈，俟保固期2022年5月31日期滿後陸續換裝成智能路燈，養工處將持續辦理路燈納管及換裝作業。

賴局長表示，全市換裝智能LED路燈及台電配合加速用電變更作業後，原每年路燈電費2.19億元，可省電70%，目前電費已節省4,400萬元，2021年度起，每年電費約0.66億元；另外，區公所維管路燈時期，每月約6,200件故障案件，自養工處接管至完成換裝智能路燈後，每月故障案件已降至2,000件，且平均維修時間亦從48小時縮短至15小時，達到節省全市路燈電費及提高妥善率的成效。

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