基隆軍港西遷進度超前　林右昌欣慰：將創造市港再生多嬴

▲軍港西遷進度超前，林右昌欣慰：將創造市港再生多嬴。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌24日上午與立委蔡適應一同前往基隆港西11號碼頭，瞭解軍用碼頭及威海營區西遷工程的施工進度，基隆港務分公司總經理高傳凱表示，目前工程進度微幅超前，預計在2021年底及2022年上半年將會陸續完工交付軍方使用，林市長及蔡立委都對此表示肯定，也期許用最高標準來要求施工品質。

林右昌說，海軍營區西遷工程進度，第一期工程進度超前約7.1%，第二期工程也如期進行中，進度超前約1%；包括生活空間、辦公室及戰技館等，預計可以在2021年12月底完工，至於陸戰隊館預計會在2022年上半年如期完成，聽到這樣的好消息，除了欣慰之餘，也期許施工品質要用最高標準來要求。

▲基隆市長林右昌及立委蔡適應都對此表示肯定，也期許用最高標準來要求施工品質。

林右昌還指出，在蔡英文總統的全力支持下，以及前海軍司令、現任參謀總長黃曙光上將的大力協助，受到中央的關注，未來不只可以提供士官兵更好的生活空間，在作戰需求上也能提供符合海軍需求的相關支援設施，官士兵的生活空間都以2人或4人套房規劃，也顯示軍方照顧國軍官兵的用心，證明國軍已邁入新時代。

林右昌強調，這項計畫在總統及軍方的全力支持之下，不僅市中心區能夠重新發展，軍方也獲得完整且新穎的基地設施，碼頭增長近150公尺，港區未來營運可以重新規劃跟再利用，也帶給基隆港新的發展空間跟腹地，可以說是創造地方政府、軍方、中央政府、港務公司，以及基隆市港再生的多嬴計畫。

根據基隆港務分公司的資料，基隆港東4、5軍用碼頭及威海營區現有面積為2.3公頃，碼頭長度287公尺，興建中位於基隆港西11號碼頭的國防軍事專區，面積增加為3.5公頃，碼頭長度更增長至430公尺，將興建7棟營舍，總樓板面積約3.4萬平方公尺。

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