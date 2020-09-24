「可以放爸爸回家嗎？」國小女童悲情喊話　新北警察局回應了

▲一名自稱員警女兒的妹妹向新北市警察局局長求情，希望可以讓爸爸下班回家。（示意圖／資料照）



記者鄒鎮宇／綜合報導

為了應酬，不少人下班後仍會陪客戶、廠商吃飯喝酒，雖然可以博得人脈及業績，卻也犧牲與家人相處的時光。近日一名自稱永和分局員警女兒的妹妹，到新北警察局的局長粉絲專頁抱怨，希望署長可以讓爸爸回家陪她。

自稱讀小學的妹妹表示，她的爸爸在永和分局當警察，白天因為各自上班上課很難碰面，但下班後爸爸卻又要參加地方上的聚餐，讓她很疑惑「當警察需要常常參加地方上的聚餐嗎？」

妹妹說，常聽到爸爸說要排班去吃飯，且不能提早離開，感覺聚餐是強迫性質，「不是上班時間應該自由參加吧！署長阿伯！放我爸爸回家陪我可以嗎？」

▲女童的貼文讓網友笑翻，認為爸爸要被關切了。（圖／翻攝NTPD局長室）



NTPD局長室看到後立刻回應，表明警察工作沒有編排餐敘勤務，並希望妹妹可以提供爸爸的職稱及姓名，讓他們了解狀況。

妹妹看到後立刻回應，「不是編排勤務哦！是下了班，私下還要輪流去參加聚餐，即不能領加班費也不能補休才對。我不知道爸爸當什麼職稱，只知道他在永和分局當警察…名字不方便告訴您，免得長官找爸爸麻煩，而且我相信不只永和分局會如此，其他的警察一定也都有這問題，只是沒人敢說，希望不要再犧牲我們去參加不必要的聚餐，謝謝。」

該文貼出吸引不少網友朝聖，「將坑爹變成動詞的小朋友」、「真是一個好孩子」、「小朋友，你爸爸遲早給你搞死，你這麼厲害你家人知道嗎？」、「沒安好太座，你完了哈哈哈哈哈哈哈」、「讓爸爸降階又降級，就可以回家多陪陪老婆了，啊不對，我是說回家陪小孩」、「地方媽媽需要督導」、「看起來比較像老婆以小孩名義發言」。

事後，NTPD局長室也針對文章回應，「查該分局同仁參加地方聯誼餐敘，均係為促進與機關、地方團體彼此和諧，以利警察相關勤、業務推動之所需。另該分局派員參加聯誼餐敘係請各內、外勤單位主管出席為原則，倘主管不克參加亦可派員代理，並無強迫出席之情事；惟為避免爭議，已請該分局日後審慎過濾聯誼餐敘性質，邀請相關業務單位派員出席與會，並尊重同仁出席之意願，避免佔用同仁與家人相處之時光。」

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▼不少網友認為，應該是員警的妻子留言反應。（圖／翻攝NTPD局長室）

