大陸國產疫苗價格出爐！　已「數十萬人注射」0感染...年底上市

▲大陸新冠疫苗。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎疫情影響全世界，各國爭相發展疫苗。中國國藥兩款新冠肺炎滅活疫苗定價出爐，最高定價為600元人民幣（約2520元新台幣），目前已有數十萬人接種，都無不良反應，無人感染。

根據香港《南華早報》報導，目前已有兩款大陸國產新冠肺炎滅活疫苗在申請藥監部門的有條件批准，這兩款疫苗一次都需要接種兩針，若獲得批准，每針的價格是300元人民幣（約1260元新台幣）。

據了解，國藥集團的滅活疫苗先前已提供給一些國企的出國人員及高危族群自願使用，許多在海外工作的人員、外交以及一線醫護人員進行了施打。目前已經接種了數十萬人次，無一例明顯不良反應，無一人感染；其中打完疫苗之後去海外高風險國家和地區的數萬人，截至目前實現了零感染。

國藥集團兩款疫苗，已於七月全部進入第三階段試驗，預計在12月底上市。國藥集團董事長劉敬楨曾透露，疫苗價格應在1000塊錢人民幣以內，很快成為了網路熱門話題，因為價格太貴，超過了很多人的預期。

報導指出，目前美英俄的疫苗，都不是滅活疫苗，是RNA疫苗和腺病毒疫苗，生產過程中不需要新冠病毒。而中國的滅活疫苗生產過程比較複雜，生產成本及維持生物安全性的成本都比其他疫苗高。

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