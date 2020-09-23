信義區網帥「職業玩一輪」劈8女！IG緊急刪文鎖留言

▲網帥張姓男子被爆出劈腿8女。（圖／翻攝當事人IG，下同）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「信義區時間管理大師」網帥張姓男子藉著前女友當上奧迪Audi北區總經銷董事長特助，經營粉絲並劈腿各職業的8名女子。事件爆出後，張男將個人IG近3周的貼文全數刪除並封鎖留言，留下女友接受網友的詢問。

前女友H幫張男找到董事長特助工作，讓他年新從60萬上漲到破百萬元，但張卻藉此跟各職業女子曖昧、發生關係，其中包括空姐、女舞者、珠寶設計師、百貨公司櫃姐、知名車商董事長特助等；經H女聯繫張男前女友們比對發現，張男同時與多名女子交往，被抓包後還稱「想多方看看，在國外都是這樣。」

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▲▼信義區網帥正宮女友發聲。（圖／翻攝自IG）

張男的現任女友是有26萬粉絲的網紅Jessie Lee，因身高176公分，纖瘦的身材卻有不合比例的胸圍，吸引不少男粉絲追蹤。針對男友被爆料一事，Jessie Lee表示，男友的前任不斷抹黑攻擊，讓她回想起以前被霸凌的經歷，但她不願意回及攻擊，因為懂女人被傷害後有多難受。

針對劈腿指控，張男表示已向律師尋求協助，認為事實就是事實，不是事實就不是，其他不便多說；此外張男將IG上9月的貼文刪除，最後一則貼文為8月31日的業配，且將貼文的回文功能關閉，決定冷淡處理。

►神級精華、用過回不去

▼張男將IG貼文刪除並封鎖留言。

