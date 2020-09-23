男子懷疑家人加害自己　7樓拋下出生12天女嬰報復

▲中國大陸一名罹患有精神分裂的男子，懷疑家人要加害自己，於是把出生12天的外甥女活活摔死。（示意圖／Pixbay）

圖文／CTWANT

一名中國大陸籍患有精神分裂症的錢姓男子，疑似懷疑家人計畫案中加害自己，在與家人起衝突後，將出生12天的外甥女自7樓住處拋下，造成女嬰當場慘死，最後錢姓男子依故意殺人罪移送法辦。

根據《搜狐新聞》報導指出，居住在安徽省的24歲錢姓男子，長期罹患有精神分裂症，在2019年11月25日時，錢男在姊姊家中，懷疑父母、姊姊、孟姓姊夫四人企圖加害自己，於是與家人發生爭吵，最後從姊姊懷中搶走出生僅12天的孟姓外甥女，從7樓陽台窗戶扔下，造成孟姓女嬰因高空墜落，導致顱腦損傷當場慘死。

根據警方調查，錢姓男子在應訊時表示，之所以會扔下孟姓女嬰，是因為「感覺家里人要害我，我就害她的小孩，就把她扔下去了。」據了解，當時錢男的父母正在商討，是要讓錢男租房子住，還是與父母一同外出打工，或是回到醫院繼續就診，錢男卻因此暴躁發怒，錢母當時就隨即打電話給精神病院，希望派人接錢男回到醫院，未料遭到錢男發現後，先是與錢母在陽台發生毆打，後來被家人拉開後，錢男又闖入姊姊的臥室，搶走在姊姊懷裡的女嬰，跑到陽台，將女嬰自7樓高空扔下。

法院認為，錢姓男子因無端猜忌他人，用故意非法剝奪他人生命的方法來報復，將孟某從高樓扔下致其當場死亡，應當以故意殺人罪追究其刑事責任，但錢男的辯護律師認為，錢男罹患有精神分裂症，案發時，為限制行為能力人，且是初犯、偶犯，理因從輕減輕處罰。目前該起案件尚未進入最後判決階段。

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