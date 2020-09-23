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「不接受減薪就不發薪」　聖約翰科大老師遭校方違法扣薪2個月

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▲▼ 聖約翰科大老師遭校方違法扣薪2個月 。（圖／記者崔至雲攝）

▲聖約翰科大老師到教育部前陳情，要求校方歸還欠薪。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

聖約翰科技大學多名教師今（23日）前往教育部門口靜坐抗議，他們指出，校方今年8月藉著教師例行的重新續聘程序，要求教師同意「薪資減半」、取消例行發給的學術研究加給，更向教師表示，「若不接受減薪，就不發薪」，使的教師們8、9月薪水一毛未領。他們要求教育部立刻對校方開罰，償還教師全薪。

高教工會組織部主任林柏儀指出，聖約翰科大108學年度截止仍有資產20億，現金3億以上，學生約3000人，絕非無力正常發薪，但新聘校長黃宏斌為配合董事會意志，使盡分化與威逼手段，一方面攏絡一級主管，若配合打壓教師就給予全薪與職務加給，甚至校長自肥每月領取22萬以上的高薪；一方面威逼基層老師簽署減薪同意書，才發放薪資，不然就惡意欠薪，導致教育秩序大亂也不收手。

林柏儀憤怒指出，此種「不接受減薪，就不發薪」的作法，不但引起學界譁然，在勞工運動界也幾乎聞所未聞。再惡劣的「慣老闆」們，也都會對其欠薪或減薪感到羞愧，頂多宣稱「暫時沒錢」來閃躲，或求取勞方同情「共體時艱」。未曾有雇主敢以「違法不發薪」來逼迫受雇者「接受減薪」，還理直氣壯？

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▲▼ 聖約翰科大老師遭校方違法扣薪2個月 。（圖／記者崔至雲攝）

聖約翰科大教師同時批教育部，針對欠薪事件，教師們從8月起已不斷向教育部情，但截至目前為止，教育部遲遲未依《教師待遇條例》第23條對聖約翰開罰，也未依《私立學校法》第25條解除違法董事職務、改派公益董事，或依第43條第3項、第54條第1項撤換嚴重違反教育法令之校長。種種消極不作為的狀況，幾乎已成了私校壓榨基層教職員生的幫兇。

教師們也說，正常薪資不該是學校得恣意刪減犧牲的對象，而是確保教學品質的基礎，私立學校是非營利機構，大專院校過往營運順利時，教師不會加薪或多領得獎勵；如今經營不易，也不該以教師為犧牲品。

高教工會也說明，若政府明明有法可循，但對此種「不接受減薪，就不發薪」的惡質私校卻放任不管，或者採取傷害師生的處理方式，工會將串連全國學界關注此案，直到掃除此種敗壞高教環境的惡質勢力，並追究違法校長及董事責任。

對此，教育部人事處專門委員陳惠娟回應，聖約翰已經違反教師待遇條例，17日發函要求限期2週內改善，若到10月5日之前仍未償還教師薪資，將依次開罰10萬到50萬元，而校長及董事會處置，依法若有重大違失情況才可處理，將持續關注該案。

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