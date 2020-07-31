310張無效標單灌爆！太極門欠稅一拍流標　他崩潰：還有奪命連環Call戰術



▲太極門欠稅案於31日執行一拍，開標結果，無人得標。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

太極門負責人洪石和，涉嫌逃漏綜合所得稅，遭到國稅局查封洪石和名下52筆不動產，都位在苗栗縣銅鑼鄉，這幾筆土地面積總共約10萬多坪，全數遭到法拍，一拍底價約1.04億元，於31日執行一拍，開標結果，無人得標。新竹分署表示，本件本次投標件數共有310件，但全部都是無效標單，疑似有組織性以大量無效標單投標，企圖干擾本次拍賣之進行。

太極門洪石和欠稅案自2020年7月初公告拍賣後，每日皆有大量未顯示來電撥打至法務部行政執行署(下稱行政執行署)及新竹分署搗亂。新竹分署表示，負責承辦太極門一案的2名書記官、2名助理，共4支電話，每天從上班開始響到下班，一日不落，人員只要電話接起後，對方有不發一語、有不表明身分、也有自稱路人甲，其中更不乏辱罵、言語霸凌等等行徑，除此之外，周一到週五也有群眾聚集在執行分署樓下舉布條、抗議。

▲31日在苗栗行政執行官辦公室辦理拍賣，大批太極門群眾前往舉牌抗議。



太極門於1997年4月遭當時的檢察官侯寬仁，以「隔空打牛」、「養小鬼」的方式招攬信徒斂財31億餘元起訴掌門人洪石和以，最後經最高法院最後判決，洪石和等人無罪定讞，不過太極門卻因積欠國庫7600萬元稅款至今仍分文未繳，遭法務部行政執行署鎖定。

根據法院筆錄顯示，洪石和名下的苗栗土地，共有52筆一同拍賣，一拍底價1億390萬元，土地總共約10萬3226坪，都位於銅鑼鄉老雞隆段，大多為雜木林，也沒有建物占用，內部沒有道路可以抵達，拍定後不點交。太極門曾辯稱，太極門案是檢察官侯寬仁以假證據、假證人所蓄意製造的假案，國稅局未經查核，僅憑起訴書開出假稅單，2007刑案也經三審判決無罪、無稅，認定敬師禮是贈與性質，屬免稅所得、弟子互助代辦並非營利販售，與掌門人夫婦無關，無任何課稅問題。

對此，行政執行署卻表示，本案業經最高行政法院判決確定，義務人多次再審聲請亦均被法院駁回，且移送機關迄未表示要撤回案件，對移送機關核課本件稅款是否合法、妥適之實體爭議，依行政執行法第9條第1項規定及相關最高法院判例意旨，並非新竹分署所得審認判斷，新竹分署基於是中立的執行機關身分，仍會依照正當法律程序依法執行，由於本件第一次拍賣無人得標，本分署將會接續進行第二次拍賣程序，若義務人如對於核課稅捐的金額或實體事項有爭議，應循救濟程序向核課稅捐機關請求救濟，方屬正途。

新竹分署也再次呼籲，轄下各分署是中立的執行機關，一切依合法的執行名義辦理，對於上述不明人士之不當行徑至表遺憾，但相關干擾或騷擾顯已逾越法治國家之分際，皆非法治社會應有的行為，相關人士應遵守法治國家之秩序，表現正當之公民行為。

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