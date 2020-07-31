　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

310張無效標單灌爆！太極門欠稅一拍流標　他崩潰：還有奪命連環Call戰術

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲310張無效標單灌爆！太極門欠稅一拍流標　他崩潰：還有奪命連環Call戰術。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲太極門欠稅案於31日執行一拍，開標結果，無人得標。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

太極門負責人洪石和，涉嫌逃漏綜合所得稅，遭到國稅局查封洪石和名下52筆不動產，都位在苗栗縣銅鑼鄉，這幾筆土地面積總共約10萬多坪，全數遭到法拍，一拍底價約1.04億元，於31日執行一拍，開標結果，無人得標。新竹分署表示，本件本次投標件數共有310件，但全部都是無效標單，疑似有組織性以大量無效標單投標，企圖干擾本次拍賣之進行。

太極門洪石和欠稅案自2020年7月初公告拍賣後，每日皆有大量未顯示來電撥打至法務部行政執行署(下稱行政執行署)及新竹分署搗亂。新竹分署表示，負責承辦太極門一案的2名書記官、2名助理，共4支電話，每天從上班開始響到下班，一日不落，人員只要電話接起後，對方有不發一語、有不表明身分、也有自稱路人甲，其中更不乏辱罵、言語霸凌等等行徑，除此之外，周一到週五也有群眾聚集在執行分署樓下舉布條、抗議。

▲310張無效標單灌爆！太極門欠稅一拍流標　他崩潰：還有奪命連環Call戰術。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲31日在苗栗行政執行官辦公室辦理拍賣，大批太極門群眾前往舉牌抗議。

太極門於1997年4月遭當時的檢察官侯寬仁，以「隔空打牛」、「養小鬼」的方式招攬信徒斂財31億餘元起訴掌門人洪石和以，最後經最高法院最後判決，洪石和等人無罪定讞，不過太極門卻因積欠國庫7600萬元稅款至今仍分文未繳，遭法務部行政執行署鎖定。

根據法院筆錄顯示，洪石和名下的苗栗土地，共有52筆一同拍賣，一拍底價1億390萬元，土地總共約10萬3226坪，都位於銅鑼鄉老雞隆段，大多為雜木林，也沒有建物占用，內部沒有道路可以抵達，拍定後不點交。太極門曾辯稱，太極門案是檢察官侯寬仁以假證據、假證人所蓄意製造的假案，國稅局未經查核，僅憑起訴書開出假稅單，2007刑案也經三審判決無罪、無稅，認定敬師禮是贈與性質，屬免稅所得、弟子互助代辦並非營利販售，與掌門人夫婦無關，無任何課稅問題。

▲310張無效標單灌爆！太極門欠稅一拍流標　他崩潰：還有奪命連環Call戰術。（圖／記者陳凱力翻攝）

對此，行政執行署卻表示，本案業經最高行政法院判決確定，義務人多次再審聲請亦均被法院駁回，且移送機關迄未表示要撤回案件，對移送機關核課本件稅款是否合法、妥適之實體爭議，依行政執行法第9條第1項規定及相關最高法院判例意旨，並非新竹分署所得審認判斷，新竹分署基於是中立的執行機關身分，仍會依照正當法律程序依法執行，由於本件第一次拍賣無人得標，本分署將會接續進行第二次拍賣程序，若義務人如對於核課稅捐的金額或實體事項有爭議，應循救濟程序向核課稅捐機關請求救濟，方屬正途。

新竹分署也再次呼籲，轄下各分署是中立的執行機關，一切依合法的執行名義辦理，對於上述不明人士之不當行徑至表遺憾，但相關干擾或騷擾顯已逾越法治國家之分際，皆非法治社會應有的行為，相關人士應遵守法治國家之秩序，表現正當之公民行為。

地表最強極光水 「專利仙女棒」搖出微小氣泡 撫平細紋、掃掉暗沈

►影／精神科醫師戀上護理長　他寫「腥情日記」表愛…小三嬌嗔：不准愛她

►影／殉職飛官高嘉隆「準備今年結婚」　愛情長跑10年…她捧遺照護他上車

►夫妻吵架她慘遭「行刑式扭斷手」　老公冷笑慢慢轉...醫嚇傻：螺旋式骨折

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
買券人想獨吞15億！10北市銀行員包牌中頭獎　LINE截圖流
快訊／女潛水客綠島白沙灣失蹤　送醫不治
第二隻白手套曝光！　竟是統領集團富二代
賓士女駕駛違停又突開門！女騎士遭撞捲公車輪下慘死影片曝光
車頭燈比臉大！越南網紅妹「全裸穿雨衣」狂塞貴賓犬網暴動
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市府勞動局僱員2度染毒...住處搜安毒藥丸　裝病躺醫院辯：朋友留下來的

高雄砍情敵女煞遭擄後7小時獲救　「復仇者」2座車曝光...4打手落網

遊艇擱淺沙洲3民眾受困　布袋海巡拋繩筒帶纜拖帶救出

違規開門畫面曝！賓士女違停又突開門　女騎士慘捲公車輪下「滿地血」亡

李恆隆爭SOGO經營權！涉行賄立委施壓…統領集團二代涉當白手套送錢遭約談

310張無效標單灌爆！太極門欠稅一拍流標　他崩潰：還有奪命連環Call戰術

快訊／國旅添冤魂！女潛水客綠島白沙灣失蹤　急搜47分鐘找到人送醫不治

「爸救我！」誆從軍女兒作保遭囚 智父領90萬助警逮詐騙車手

女騎士碰撞賓士車倒地...慘被「公車輾過卡輪下」滿地血！　搶救1小時慘死

快訊／桃園垃圾掩埋場「大火延燒600平方公尺」！濃煙狂竄　警消持續搶救中

不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

KID坪溪古道騎登山車重摔　深山祕境「雲霧中藏龜山島」超級美!!!

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

已融化！萌弟把臉湊近想「撸貓」　貓哥見狀自動靠近...網羨：太幸福

汪生病癱診療台...暖露微笑示好 要大家別擔心！網哭：貼心的孩子

生小孩一共要花多少錢？　 新手爸「攤開整疊收據」清算19.5萬！

知名火鍋店烏梅汁一壺280元！ 拿40元飲料現倒...「飯店也這樣」

北市府勞動局僱員2度染毒...住處搜安毒藥丸　裝病躺醫院辯：朋友留下來的

高雄砍情敵女煞遭擄後7小時獲救　「復仇者」2座車曝光...4打手落網

遊艇擱淺沙洲3民眾受困　布袋海巡拋繩筒帶纜拖帶救出

違規開門畫面曝！賓士女違停又突開門　女騎士慘捲公車輪下「滿地血」亡

李恆隆爭SOGO經營權！涉行賄立委施壓…統領集團二代涉當白手套送錢遭約談

310張無效標單灌爆！太極門欠稅一拍流標　他崩潰：還有奪命連環Call戰術

快訊／國旅添冤魂！女潛水客綠島白沙灣失蹤　急搜47分鐘找到人送醫不治

「爸救我！」誆從軍女兒作保遭囚 智父領90萬助警逮詐騙車手

女騎士碰撞賓士車倒地...慘被「公車輾過卡輪下」滿地血！　搶救1小時慘死

快訊／桃園垃圾掩埋場「大火延燒600平方公尺」！濃煙狂竄　警消持續搶救中

搭車遊雲林推出銅板價　振興券也能抵車費

北市府勞動局僱員2度染毒...住處搜安毒藥丸　裝病躺醫院辯：朋友留下來的

隔離遇驚喜！刺蝟媽媽攜4寶「屁顛過馬路」　暖女幫擋車護身

花蓮王轉挺朱？朱立倫與傅崐萁長談　徐榛蔚全程陪同會面地方人士

澎湖海洋生物都「吃屍體」？在地導遊曝花火節由來：和「華航空難」225死有關

高爾宣金曲入圍2獎「想拿年度歌曲」　談勁敵超大器回應了！

2020年「台灣每個月都有大事」　PTT推爆懶人包！網：歷史課本超重要年份

客廳飛出「血肉一半」溪魚！媽抓尾巴質問兇手　三腳橘貓臉心虛

娃娃機250元「保證夾取」！投了100元後該繼續或放棄　專家：考慮這2點

香港立法會選舉「延後一年」　林鄭月娥：為遏制疫情「做最難的決定」

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

社會熱門新聞

3車6人當街虐打擄人　男子遭球棒狠斷右手

搜索立法院！　6立委疑涉收賄職權施壓官員

立院驚爆集體收賄醜聞！趙正宇家中搜出近千萬現金

即／北市中山區嚴重車禍

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

蘇震清「最大咖」收2千萬！「神秘白手套」曝光

9年被偷千萬發票獎金　麥當勞決定不收紙本捐贈

即／羈押311天　連千毅「450萬交保」成功

即／SOGO經營權「爆收賄修公司法」　5立委遭搜索

砍情敵女煞與男友遭街頭報復　警察局長說話了

即／高雄砍情敵引爆街頭復仇！女煞與男友被狂打強擄

小貨車撞機車　駕駛頭部變形不治

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

女房東張淑晶復出！房客崩潰：亂要錢還斷電

更多熱門

相關新聞

潤寅詐貸案主謀台中住宅有人要　買方市價入手沒撿便宜

潤寅詐貸案主謀台中住宅有人要　買方市價入手沒撿便宜

潤寅集團詐騙貸款案的相關人王音之，其名下位於台中的住宅「鄉林皇居」23樓，淪入法拍市場，今（31）三拍拍定，僅收到1筆標單，由陳姓自然人以總價約3607萬元，每坪24.3萬元。法拍業者指出，這次得標價格與市價並沒有差太多，反而如果是跟房仲買，還可以看屋、議價，這次買家透過法拍進場，沒有撿到太大便宜。

哈林代言過的「喜凱亞渡假村」流標12年　重啟第7輪法拍

哈林代言過的「喜凱亞渡假村」流標12年　重啟第7輪法拍

太極門掌門欠繳綜所稅　苗栗52筆山坡地被拍賣

太極門掌門欠繳綜所稅　苗栗52筆山坡地被拍賣

新北法拍移轉創9年新高　專家：恐是建商、企業主斷頭戶多

新北法拍移轉創9年新高　專家：恐是建商、企業主斷頭戶多

看準2優勢！31人搶中正區老公寓　幸運兒加價破千萬才搶到

看準2優勢！31人搶中正區老公寓　幸運兒加價破千萬才搶到

關鍵字：

太極門欠稅法拍新竹分署洪石和

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

玄彬、宋慧喬爆復合同居中！

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

3車6人當街虐打擄人　男子遭球棒狠斷右手

12生肖智商排行！前3名外表老實又聰明

外帶握壽司！驚見壽司蝦發出「詭異藍光」

iPhone 12要來了！首發價格曝光

搜索立法院！　6立委疑涉收賄職權施壓官員

大變天了！颱風關鍵時間豪雨撞2天

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

狗腫成豬頭！好朋友陪牠坐車治療

快訊／ 民眾聚集北榮外放鞭炮　情況仍待釐清

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

沒人敢拔管！曾文惠一句話放手李登輝

王炳忠：終於死了　館長8字大罵

夏董「麗園」專攬政商名流　高消費隱密會員制

更多

最夯影音

更多
不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開

不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開
《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

KID坪溪古道騎登山車重摔　深山祕境「雲霧中藏龜山島」超級美!!!

KID坪溪古道騎登山車重摔　深山祕境「雲霧中藏龜山島」超級美!!!

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面