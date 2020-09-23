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吐司吃不完放冰箱！　內行人狂推「超神保存法」：口感UP

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▲▼吐司,早餐,麵包。（圖／翻攝自pixabay）

▲網友分享吐司超強保存法。（圖／翻攝自pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

氣溫狂飆，炎炎夏日食物保存很重要，別讓美食變質吃壞肚子，有網友日前到超市買吐司，但發現保存期限只有一天，想說放在冰箱應該不會壞掉。有網友提醒他，應該要放在冷凍才對，要吃的時候拿出來烤過後口感很讚。

原PO在PTT板上發文，日前到超市買一條吐司，回家後發現保存期限只有一天，但是一整條吐司根本吃不完，整包丟掉又覺得浪費，因此打算放在冰箱冷藏，可是又擔心會壞掉，因此PO文求救網友，有沒有其他的保存方法，「吐司冰在冰箱會壞嗎？」

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果醬,吐司。（圖／截自Pixabay）

▲網友們大推，烤過的土司抹上果醬超讚。（圖／截自Pixabay）

許多網友留言大推推冷凍保存，「我也都放冷凍，加熱過後比冷藏的口感好」、「要冷凍，冷藏跟室溫會乾掉」、「吐司其實放冷凍保存是最好的，要吃的時候直接烤就可以了，冷藏反而容易變乾燥，所以一買來就進冷凍最保險」、「冷凍還可以保存久一點，但是冷藏就最好不要放太久哦」。

也有網友分享烤吐司的心得，「我調200度3~4分，出來的吐司真的很酥脆」、「先把烤箱預熱 再烤土司 就會外脆內軟」、「我都用氣炸鍋來烤」、「烤箱用途多很多，不然其實平底鍋煎一下也有類似效果」、「用料好的吐司，剛烤過即使不沾酱就非常美味」。
 

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