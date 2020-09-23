8劈信義區網帥「靠女友撈百萬薪職」　超渣簡訊曝！爛到同事都抱怨

圖、文／鏡週刊

知名網紅丹妮婊姐曾形容喜愛同時和多個女生約會曖昧，卻不認自己的行為叫劈腿的渣男是「套餐玩咖」，因為他們無法只吃漢堡，一定得同時搭配薯條和可樂，現在就出現一名被戲稱為「信義區時間管理大師」的網帥張姓男子，被多名前女友爆料，曾同時劈腿8女，靠著女友的幫忙出任奧迪北區總經銷董事長特助，卻頂著奧迪特助的光環四處把妹約砲，還曾經在耶誕夜連趕3攤。

▲張男在去年耶誕節連趕2場，早上請A女代他遛狗，之後去陪H女送愛貓進行安樂死，晚上又穿上情侶毛衣，和A女浪漫過節。（圖／鏡週刊提供，下同）

根據前女友們回憶，去年耶誕節H女的愛貓病入膏肓，無奈只能接受安樂死，張男得知消息後，立即啟動暖男模式，一早就趕到H女住處，陪她送愛貓到醫院及火化場。

過程中他一直緊緊摟著H女，不斷地安撫她的情緒，H女說：「我當時還很感動，寫了一大篇文，結果後來才知道，他送我回家後，就趕場去抱著A女過節。」

被同時劈腿的A女回憶當時經過，表示自己去年12月23日住進渣男住處，耶誕節前夕，渣男告訴她，隔天一早要進公司處理公事，得麻煩她幫忙遛狗，結果是去陪H女處理貓咪的事，晚上回來和她一起穿著情侶毛衣和朋友過耶誕節，「後來才知道，當我在幫他遛狗時，他正摟著H女，實在有夠渣。」

張男和A女共度浪漫耶誕節後，跨年夜前一天，他突然說希望2人可以暫時分開，讓彼此冷靜一下，A女一頭霧水，詢問是否一起跨年？他則藉口已和朋友有約拒絕，結果是他原來早已另有新歡，要南下台中和E女一起倒數跨年。經她細查，才發現張和E女二人，早在耶誕節前就已正式交往，也就是同一時間至少周旋在她們3女之間。

此外，最讓前女友H受不了的是，交往期間，H女一次次幫張男換得好工作，為了幫助他經營網路，曾舉辦百人淨灘活動，吸引800多人加入活動社團，還寫企劃取得可口可樂公司等多家企業贊助，完成百人龍洞淨灘活動，讓渣男以陽光形象上了媒體版面。

「你說我氣不氣嘛！」H女氣憤地說，當時她忙著規劃活動、拉企業贊助，甚至找來辣模林又立參與活動，增加媒體曝光度，結果渣男卻和另一名珠寶設計師開始搞曖昧。

「那個珠寶設計師還傳訊說，她知道渣男和我在一起是為了未來工作，她可以等。渣男還說他和珠寶設計師只能『理性曖昧』。後來我質問他，他承認已經和對方發生過關係，原因是當時他才跟我在一起3個月，不確定是不是正式要走下去，在那之前，他覺得想多方看看，因為在國外是這樣的。」

H女悲痛和張分手，正準備展開新的生活，卻透過共同好友得知，「張男竟然大言不慚四處說，他當初和我在一起是為了仕途著想。」張男靠著H女得到董事長特助的爽缺，年薪從60萬元爆增至破百萬元，但能力嚴重不足，工作態度更十分差勁。

同事抱怨說：「老闆早上交代當天要提供的報告，他下午訊息才讀、電話不接，晚上卻看到（社群媒體）他原來跟現任女友去吃飯。身為特助，問他什麼事情，他都說直接去問老闆。有次他手上有個產品影片很急，老闆交代要盡快完成，跟他敲拍片的時間，他卻說他要請3天假跟女友出門遊玩，需避開那3天。」完全不把工作放在眼裡。



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