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美日不爽？陸052D驅逐艦赴「西太實戰演訓」　陸學者：合法合規

▲▼ 解放軍海軍052D包頭艦（舷號133）。（圖／翻攝微博）

▲ 解放軍海軍052D包頭艦（舷號133）。（圖／翻攝微博）

記者任以芳／綜合報導

解放軍海軍節前夕，隸屬解放軍東部戰區的052D型驅逐艦「包頭艦」（舷號133）編隊，順利完成西太平洋遠海實戰化演訓。儘管航跡完全符合國際法，因緊貼日本西南諸島，引發美日等外媒負面解讀。對此，大陸軍事評論員張軍社分析指出，一方面是劍指日本導彈驅逐艦先前進入台海挑釁在先，再者解放軍航經國際水道合法合規，海軍軍艦不能永遠「宅在家裡」，未來若增加遠海訓練頻次，個別國家自然就會習慣。

海軍節前夕，隸屬解放軍東部戰區的052D型驅逐艦「包頭艦」（舷號133）編隊，於4月19日跨越「第一島鏈」上的橫當水道，前出至西太平洋展開年度例行性實戰化演訓。隨後於4月22日經由與那國島附近的「與西水道」返回。儘管此次航行完全符合國際法與國際實踐，航跡緊貼日本西南諸島，引發美日等外媒高度關注與歪曲解讀，將常態化訓練與區域緊張局勢掛鉤。

針對133編隊近期在西太平洋的演訓活動，《央視》報導指出大陸軍事評論員張軍社分析，外媒之所以高度關注甚至「對號入座」，背後主要有兩大原因。首先，解放軍海軍遠海訓練前不久，日本海上自衛隊的一艘導彈驅逐艦曾經進入台灣海峽進行挑釁。

其二，張軍社繼續指出，「這次編隊通過的橫當水道和與西水道都是『可供國際航行』的水道。解放軍海軍艦艇編隊穿越橫當水道還是與西水道，都是完全符合國際法和國際慣例的，其他國家不應該對此說三道四。」

張軍社強調，「還有很重要的一點，就是中國海軍這種遠海訓練進行的還是太少了。如果我們未來派出更多的艦艇編隊，通過這些用於國際航行的水道，進入西太平洋進行訓練，我想個別國家就會習慣的。」

另外，從海軍發展的角度分析，張軍社指出，任何軍艦包括驅逐艦、護衛艦、航母，不能永遠「宅在家裡」，必須進入遠海大洋錘鍊，才能實質提高海上防禦作戰的能力。

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