臉書詭留2字！家人照著做...破門卻「驚見2屍體」





▲謀殺示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃心瑀／綜合報導

29歲的美國男子查恰里（Zachary）先前在臉書上，留下「報警」的字眼，其他家人看到發文之後深感不對勁，於是趕緊聯繫警方前往他的住家查看，但等到大家抵達後卻發現，他27歲的妻子史塔爾（Mikki Starr）早已被槍殺身亡，而查恰里本人隨後也開槍自盡，留下兩個無辜的小孩。

根據外媒報導，這起事件發生在美國俄亥俄州的利馬，查恰里與妻子史塔爾兩人在2017年時結婚，兩人還育有一個兒子跟女兒，不過就在16日時，他的家人卻在臉書上發現寫有「報警」兩字的貼文，瞬間覺得事情似乎有點不對勁，趕緊聯絡警察前往查看。

沒想到警方到現場之後，卻發現兩具屍體，初步調查結果顯示，查恰里在拿槍殺死史塔爾之後，才飲彈自盡，目前仍不清楚犯案動機，夫妻兩人的遺體也將送往解剖。報導中指出，這起槍擊案件是利馬今年所發生的第7起凶殺案，去年該市發生了10起謀殺案，為十年來最高水平。