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新北宗教行動服務　研習交流解決宗教團體疑難

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▲新北宗教行動服務 研習交流解決宗教團體疑難。（圖／新北市民政局提供）

▲新北宗教行動服務，研習交流解決宗教團體疑難。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府民政局自7月起以行動服務方式，於各區開設宗教研習課程，協助寺廟解決廟務法令疑難並宣導市政，提供效率及專業服務，至今已完成23場研習。22日中和區公所場次，民政局長柯慶忠、道教會理事長謝榮壽、中和區長賴俊達更與現場各宗教團體綜合座談，發言相當踴躍。

民政局長柯慶忠表示，感謝各宗教團體參與講習，市府推動宗教行動服務，就是要傾聽宗教團體的需求，以行動治理面對面解決宗教團體的困難，並聯合民政局、警察局與稅捐稽徵處等講師群，說明宗教團體房屋稅的徵收與減免、遶境須注意事項規定以及相關法令解釋等，並分享實務經驗，協助宗教團體解決疑難。

中和區長賴俊達說，公所還特別成立「中和區公所宗教團體Line@群組」，成為宗教團體與公所互動聯繫的交流平臺，目前有120人參加，涵蓋各宗教類別的主委、總幹事等支持加入，使市府政令推動、防疫宣達與宗教資訊更加迅速有效。

▲新北宗教行動服務 研習交流解決宗教團體疑難。（圖／新北市民政局提供）

▲民政局長柯慶忠、道教會理事長謝榮壽、中和區長賴俊達更與現場各宗教團體綜合座談，發言相當踴躍。

宗教禮俗科長賴小萍表示，宗教研習截至目前共蒐集84個提問，前三名類型分別為合法化、設立登記及辦理慶典活動時注意事項，經由現場回應及事後輔導、會勘等，已成功輔導多家寺廟。其中八里區某寺廟，因坐落土地為不合乎宗教使用之分區，經過研習與輔導，該寺廟已於8月份向城鄉局陳情土地變更宗教專用區事宜，並經城鄉局錄案將納入通盤檢討。

另外，某寺廟近年召開信徒大會時，皆因出席人數未過半數而無法成會，經由研習輔導依章程規定，以連續2年未出席信徒大會之除名規定，辦理信徒異動事宜；另有寺院為申請印鑑證明以辦理財產處分，但因先前未曾造報財產清冊經主管機關備查，參加研習後才瞭解辦理流程，將於近期造報送件。

雙溪區也有某寺廟於1973年間設立登記，期間多年未運作，且未更換過寺廟登記證，如今想換證卻因相關表件遺失，不知如何辦理，特別參加研習課程瞭解申辦程序，目前已送件，俟審核無誤後，即可換發寺廟登記證。

民政局表示，舉辦宗教研習，期盼能協助宗教團體解決問題，也藉由走動式關懷，推動市府各項政策。感謝各宗教團體對市政的支持，今年因疫情影響，宗教團體不但配合暫緩大型宗教活動，更捐贈防疫基金及物資，奉獻心力、濟世益人，讓社會產生更多的正能量。後續平溪、樹林及石碇等區尚有3場研習課程，歡迎有興趣的民眾可洽各區公所報名。

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