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花蓮自小客與水牛擦撞「車頭全毀」　牛隻「肇逃」留下2支斷角

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▲▼自小客車與3隻水牛擦撞，車輛受損嚴重，車頭幾乎全毀。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

自小客車與3隻水牛擦撞，車輛受損嚴重，車頭幾乎全毀。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮瑞穗鄉舞鶴21日深夜發生一起自小客車與牛隻衝撞事故，自小客車車頭嚴重受損，車上1家3口無人受傷，但是有受撞牛隻已「肇逃」，現場遺留2支被撞斷的牛角，事故原因由鳳林警分局瑞穗分駐所員警調查釐清中。

▲現場遺留被撞斷的牛角。（圖／花蓮消防局提供）

現場遺留被撞斷的牛角。（圖／花蓮消防局提供）

鳳林分局表示，21日23時33分接獲民眾報案電話，於瑞穗鄉舞鶴村中正南路2段75-1號前有交通事故，經員警到場發現，1部自小客車與行走於道路上3隻水牛發生擦撞事故。

▲▼自小客車與3隻水牛擦撞，車輛受損嚴重，車頭幾乎全毀。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

現場員警表示，由於撞擊力道猛烈，造成自小客車造成小客車車頭幾乎全毀，所幸車上一家三口均未受傷，勘驗現場時另發現2支遭撞斷的牛角遺留在現場，肇事牛隻已不知去向。已依程序完成現場測繪蒐證，肇事責任將待送鑑驗單位分析，以釐清肇責。

小客車駕駛表示，由於當時已是深夜，視線不佳，但是萬萬沒有想到路上會突然出現3隻牛，發現第一時間雖緊急剎車，結果還是撞上了，造成車頭嚴重損毀，所幸車上家人都未受傷，還算不幸中之大幸。

▲▼自小客車與3隻水牛擦撞，車輛受損嚴重，車頭幾乎全毀。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

員警於現場測繪蒐證，送鑑驗釐清肇責。

警方表示，自小客車吳姓駕駛及乘客2人未受傷，駕駛有適當駕照、無酒駕情事，警方已找到飼主並通知到警所完成筆錄，飼主表示會與對方妥善協調處理。

鳳林分局長林昆達呼籲，駕車行駛應注意車前狀況、保持安全行車距離並嚴禁超載、超速；另依道路交通管理處罰條例第84條規定；另外疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人新台幣三百元以上六百元以下罰鍰。

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