　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

紅二代任志強貪污受賄判囚18年　當庭表示「服從判決，不上訴」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼任志強貪污受賄判囚18年　當庭表示「服從判決，不上訴」。（圖／CFP）

▲任志強因貪污受賄，被判囚18年。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京第二中級人民法院22日宣判，北京華遠集團前黨委副書記、董事長任志強因貪污罪、受賄、挪用公款等罪行被判處有期徒刑18年，處罰金420萬元人民幣（約1800萬元新台幣）。任志強當庭表示服從法院判決，不上訴。

判決書指，任志強在2003年至2017年間，利用職務便利，貪污公款4974萬元、收受賄賂125萬元、挪用公款6120萬元，以及濫用職權，導致國有控股企業遭受特別重大損失1.167億元，其中國有股東華遠集團財產損失5378萬元，任志強個人獲利1941萬元。

▼任志強在北京法院接受審判，引起媒體關注。（圖／記者 任以芳拍攝）

▲▼2020,北京,任志強,開庭,審理,貪污。（圖／記者 任以芳拍攝）

法院指出，任志強的行為分別構成貪污罪、受賄罪、挪用公款罪、國有公司人員濫用職權罪，依法應予懲處，鑑於任志強自願如實供述全部罪行，承認所指控的全部犯罪事實，並自願接受法院判決，且違法所得已全部追繳，法院對公訴機關的量刑建議予以採納，數罪併罰，合併執行有期徒刑18年，並處罰金420萬元。

任志強現年69歲，為大陸有名的「紅二代」，因敢於對政治發表意見，有著「任大炮」的外號。2016年時，任志強因批評官媒，個人微博被網信辦責令關閉，其後更被以嚴重違反政治紀律理由，被北京市西城區紀委處留黨察看一年的處分。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
海軍訂88杯突棄單　蔡英文親赴飲料店買爆150杯
高中男女廁所愛愛　老師偷拍畫面摸她胸部問：想怎麼解決？
快訊／電信店門口出現疑似爆裂物！　外觀寫「不許打開會爆」
尼克突鬆口離婚「爸媽真實反應」曝光！　這群人全嚇瘋
峮峮忍淚「穿上小鬼生前外套」　像被緊緊擁抱著
馬丁變心…8年妻「我的世界破滅」簽字離婚：我全心在這個家
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

性侵開直播！他花3.8萬買處女「當場驗貨」　31mins哭喊片瘋傳

紅二代任志強貪污受賄判囚18年　當庭表示「服從判決，不上訴」

蕭美琴推特自介「駐美大使」　胡錫進：推特竟認可「謊言」應更正

影／林鄭月娥指陳同佳願意到台灣自首　特區政府願意提供協助

24歲男喝茫一動作...同事被「瞬間割喉」血管全斷！苦撐1月斷氣亡

陸官方首次表態「海峽中線不存在」　專家：強化一中原則

12港人偷渡被拘深圳　林鄭月娥：先讓陸方處理法律問題再接回

湖北召開抗疫表彰大會　省委書記提「李文亮等犧牲醫護」落淚

習近平：堅定維護聯合國在國際事務核心作用

47歲男衝幼稚園！隨機亂砍學童2人無辜慘死　他下秒「剖腹自殺」亡

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

潑屎哥認了！犯案動機「被嫌矮」　親曝整桶屎來源：我自己拉的

館長遭槍擊後聘請「國安體系隨扈」　月燒600萬！轉念：決定開保全公司

小蠻.邵翔夫妻甜放閃　浪漫依偎「約定好下輩子再在一起」

「啊～啊啊～～」動力火車美聲來了　《忠孝東路走九遍》《當》永遠聽不膩

惡霸犬猛攻！訓犬師血濺狗學校　40幾年「看過最野的」果斷退訓

性侵開直播！他花3.8萬買處女「當場驗貨」　31mins哭喊片瘋傳

紅二代任志強貪污受賄判囚18年　當庭表示「服從判決，不上訴」

蕭美琴推特自介「駐美大使」　胡錫進：推特竟認可「謊言」應更正

影／林鄭月娥指陳同佳願意到台灣自首　特區政府願意提供協助

24歲男喝茫一動作...同事被「瞬間割喉」血管全斷！苦撐1月斷氣亡

陸官方首次表態「海峽中線不存在」　專家：強化一中原則

12港人偷渡被拘深圳　林鄭月娥：先讓陸方處理法律問題再接回

湖北召開抗疫表彰大會　省委書記提「李文亮等犧牲醫護」落淚

習近平：堅定維護聯合國在國際事務核心作用

47歲男衝幼稚園！隨機亂砍學童2人無辜慘死　他下秒「剖腹自殺」亡

隔壁狂哈菸！租屋哥「5步驟神反擊」曝光　2個月後：終於把他趕走

「希望能再為這塊土地謀劃3至7年」　杜紫宸曝給蔡英文一封信

走在路上踩進「水溝大洞」！左腿割出3公分傷　眾人喊：申請國賠

手拿咖啡灑白色液體！真相噁爆「不是奶精」　網驚呆：好好珍藏

專業髮型師揪出「洗髮5大錯誤」　洗髮精抹頭皮原來超級傷

手搖飲商機年破千億！農糧署辦創意比賽祭90萬獎金　拉抬國產水果

快訊／國軍訂88杯突然棄單　蔡英文親赴飲料店買爆150杯

許孟哲女兒出生2個月「臉冒巨大變化」！　罕曝正面照…趙孟姿：沒抱錯

性侵開直播！他花3.8萬買處女「當場驗貨」　31mins哭喊片瘋傳

南部場來了！華航小小空服員微出國高雄再登場　參加有驚喜大禮包

大陸熱門新聞

姊弟尿液驚現黑蟲！醫追問臉色大變

外送員趕單！　踩空「滾到1F」口鼻出血身亡

47歲男幼稚園亂砍致2死！下秒剖腹自殺

夫妻同時罹癌！每天1飲食惡習種禍根

男大生死在宿舍　臉有詭異血洞

女老師深夜奶茶店慘遭砍殺身亡！

24歲男喝茫！同事被「瞬間割喉」亡

台籍員工被檢舉台獨　瑞幸咖啡火速開鍘

2高中妹深夜被老師帶走　她躲廁所驚見「閨密遭強壓」

少女遭多人性侵！屁孩竟露勝利笑容

陸外交部：不存在海峽中線

父親碎唸「38歲還不結婚」被兒子砍死！

A片網見少女被多人性侵！老司機報案揪未成年狼

富商性侵兒媳爆「手伸褲檔」反轉片　兒出面回應！

更多熱門

相關新聞

直擊！任志強貪污案今開庭　北京支持者：他大炮性格常批評時政

直擊！任志強貪污案今開庭　北京支持者：他大炮性格常批評時政

北京市第二中級人民法院今（11日）上午9時30分，開庭審理大陸華遠集團董事長任志強貪污受賄案。據了解，現年69歲任志強過去經常公開批評時局，後來遭人舉報涉嫌違法，因此，本次開庭也引起外媒高度關注。《ETtoday新聞雲》記者直擊開庭外場，發現少數支持者在外場等候，她表示，「過去我們是同事，了解他為人應該不會搞貪污，今天特地過來關心一下。」

「任大炮」任志強涉嚴重違紀違法被調查

「任大炮」任志強涉嚴重違紀違法被調查

關任志強微博　「換馬甲」也不行

關任志強微博　「換馬甲」也不行

批官媒　網信辦下令關任志強微博

批官媒　網信辦下令關任志強微博

房價罩杯榜：北京到G罩杯了

房價罩杯榜：北京到G罩杯了

關鍵字：

任志強

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

峮峮提早離開小鬼靈堂原因曝！　經紀人讚黃鴻升超暖「小細節都感念在心」

親友在靈堂看見小鬼　「他很開心一直笑」

小鬼6歲外甥聽到「舅舅去當天使」沉默了！

爸爸1句話「小鬼咬牙買4280萬北投房」

即／高中女教室自殘狂噴血　同學嚇傻！

徐乃麟曝「熊熊跟男友分了」　他5天前勸感情別栽下去

峮峮送完小鬼落寞身影直擊！6天吃不下

小鬼爸「床底找出一疊零用錢信封」！　打開還有37萬…淚：他沒時間花

楊丞琳、許瑋甯「牽手鞠躬」向小鬼道別

KID堅強上工「左胸是黃鴻升專屬圖樣」露笑容　網心疼湧入直播

小鬼護峮峮不認愛　遇記者躲路燈怕曝光

內湖公車撞24車、1行人喪命　肇事原因出爐

華岡5人幫靈堂手牽手「不敢哭出聲」！許瑋甯潰堤了

謝和弦公開前妻親密床照！嗆「吃安眠藥才沒受孕」

「我家樓上不要出租套房」　 新店住戶掛布條槓鄰居

更多

最夯影音

更多
吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚
峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面