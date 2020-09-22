紅二代任志強貪污受賄判囚18年　當庭表示「服從判決，不上訴」

▲任志強因貪污受賄，被判囚18年。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京第二中級人民法院22日宣判，北京華遠集團前黨委副書記、董事長任志強因貪污罪、受賄、挪用公款等罪行被判處有期徒刑18年，處罰金420萬元人民幣（約1800萬元新台幣）。任志強當庭表示服從法院判決，不上訴。

判決書指，任志強在2003年至2017年間，利用職務便利，貪污公款4974萬元、收受賄賂125萬元、挪用公款6120萬元，以及濫用職權，導致國有控股企業遭受特別重大損失1.167億元，其中國有股東華遠集團財產損失5378萬元，任志強個人獲利1941萬元。

▼任志強在北京法院接受審判，引起媒體關注。（圖／記者 任以芳拍攝）



法院指出，任志強的行為分別構成貪污罪、受賄罪、挪用公款罪、國有公司人員濫用職權罪，依法應予懲處，鑑於任志強自願如實供述全部罪行，承認所指控的全部犯罪事實，並自願接受法院判決，且違法所得已全部追繳，法院對公訴機關的量刑建議予以採納，數罪併罰，合併執行有期徒刑18年，並處罰金420萬元。

任志強現年69歲，為大陸有名的「紅二代」，因敢於對政治發表意見，有著「任大炮」的外號。2016年時，任志強因批評官媒，個人微博被網信辦責令關閉，其後更被以嚴重違反政治紀律理由，被北京市西城區紀委處留黨察看一年的處分。