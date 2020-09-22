習近平：堅定維護聯合國在國際事務核心作用

▲9月21日，習近平在聯合國成立75周年紀念峰會上发表講話。（圖／翻攝自新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

今年為聯合國成立75周年，聯合國大會高級別會談於22日在紐約舉行。中國國家主席習近平發言時強調，「我們將始終做多邊主義的踐行者，積極參與全球治理體系改革和建設，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，堅定維護以國際法為基礎的國際秩序，堅定維護聯合國在國際事務中的核心作用。」

據《新華社》報導，突如其來的新冠肺炎疫情對全世界是一次嚴峻考驗，各國利益休戚相關、命運緊密相連。在後疫情時代，聯合國應該如何發揮作用？習近平在會上提出4點建議，他表示，任何國家都沒有包攬國際事務、主宰他國命運、壟斷發展優勢的權力，更不能在世界上我行我素，搞霸權、霸凌、霸道，單邊主義沒有出路，要堅持共商共建共用，由各國共同維護普遍安全，共同分享發展成果，共同掌握世界命運，要切實提高發展中國家在聯合國的代表性和發言權，使聯合國更加平衡地反映大多數國家利益和意願。

習近平直言，各國關係和利益只能以制度和規則加以協調，不能誰的拳頭大就聽誰的，大國更應該帶頭做國際法治的宣導者和維護者，遵信守諾，不搞例外主義，不搞雙重標準，也不能歪曲國際法，以法治之名侵害他國正當權益、破壞國際和平穩定。

他還指出要促進合作，「以對話代替衝突，以協商代替脅迫，以共贏代替零和，把本國利益同各國共同利益結合起來，努力擴大各國共同利益匯合點，建設和諧合作的國際大家庭。」

最後，習近平強調，踐行多邊主義，不能坐而論道，而要起而行之，不能只開藥方，不見療效，聯合國要以解決問題為出發點，以可視成果為導向，平衡推進安全、發展、人權，特別是要以落實《2030年可持續發展議程》為契機，把應對公共衛生等非傳統安全挑戰作為聯合國工作優先方向，把發展問題置於全球宏觀框架突出位置，更加重視促進和保護生存權和發展權。

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