印度「飆風戰機」中隊首位迎來女飛官　從米格-21戰機跳槽

▲印度向法國訂購的首批5架飆風戰機。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

裝備法國飆風戰機（Rafale）的印度空軍第17「金箭」（Golden Arrows）中隊，即將迎來了首位女飛官，過去她負責駕駛的是相當舊款的俄系戰機「米格-21」，現在她正在接受飆風戰機的訓練。

根據印度媒體Times Now網站指出，印度空軍第17金箭中隊駐紮在距離印中邊界400公里處的（State of Haryana）安巴拉（Ambala）空軍基地，目前，印度空軍現役有10名女性戰鬥機飛官和18名女性領航員。印度空軍現役共有1875名女軍官。

印度媒體9月21日報導指出，印度海軍還將迎來首批的2名女性飛官。

印度已於2016年9月與法國簽署了價值8億美元（折合約新台幣240億）的合約，軍購36 架飆風戰機，以滿足印度空軍的緊急需求，當時主導這項軍購案的巴達里亞（RKS Bhadauria）上將表示，這是印度有史以來最大的軍購案。

印度向法國總共訂購36架飆風戰機，分別是28架單座戰機、8架雙座戰機，雙方在合約上協議，於2021年底前交付完成。飆風戰機將會搭載射程150公里的「流星」（Meteor）空對空飛彈和射程達300公里的「斯卡普」（Scalp）飛彈。

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