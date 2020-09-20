范雲提3案「告別威權」：民主國家有思想自由　不必偶像崇拜

▲立法院議場掛有國父遺像。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

立委范雲、莊瑞雄共同向立法院提出3個告別威權儀式的修法草案，刪除政府機關、學校、軍事部隊掛國父遺像的規定，並修正宣誓條例，總統副總統、公職人員不必向國父遺像宣誓。范雲表示，民主國家有思想自由 不必偶像崇拜。

范雲20日在臉書表示，稍早已正式向立法院議事處提出3個告別威權儀式 的修法草案，包括「總統副總統宣誓就職時，不再向國父遺像宣誓」、「高階公職人員宣誓就職時，不再向國父遺像宣誓」、「各機關部隊學校禮堂會場，國旗下不再懸掛國父遺像」。

范雲指出，台灣民主化這麼久，仍有很多場所、官方儀式遺留威權痕跡，各個公家機關、部隊、學校的禮堂與集會場所，依據60年前威權時期制定的《中華民國國徽國旗法》，國旗下須懸掛大大的國父遺像，不少正式典禮，司儀還要與會者對國父遺像行三鞠躬禮；此外，總統、副總統的就職宣誓，乃至民意代表、地方首長、簡任官、司法官、政務首長等高階公職人員的就職儀式上，依法都要肅立向國父遺像，舉右手宣誓。

范雲認為，「民主國家的我們已有思想的自由，可以自己評價每一個政治人物對國家的功與過，給予肯定或批評。不必再像威權時期一樣，由政府透過懸掛個人偶像、要求我們行禮宣誓，來塑造對特定人物或意識型態的崇拜效忠」。

范雲列舉各國元首、政府首長的宣誓儀式，美國總統就職儀式，依憲法規定誓詞，在首席大法官的引導下宣誓，宣誓人會手按聖經；法國總統就職沒宣誓，著重在國家執政權力的慎重交接；德國總統、總理、閣員在國會議員之前宣讀誓詞，可免除其中宗教性質的誓詞；義大利總統在國會議員前宣示效忠憲法，總理和閣員在總統前對國家、憲法、法律宣誓效忠；捷克總統就職時在國會兩院聯席會議上宣誓；同樣走過威權的韓國，總統就職向國旗宣誓，宣誓對國家的榮耀、自由與正義效忠。

范雲提到，無法想像也很難找到其他先進的民主共和國家，國家元首、重要政府官員的就職儀式還要向特定已故政治領袖宣誓的，因此，已提出這3個法律提案，希望台灣的轉型正義可以更具體實踐在人民生活當中。

范雲也在文中hashtag「告別威權儀式」、「不再向領袖宣誓效忠」、「轉型正義的具體實踐」、「實質監督」以及「提出解方」。