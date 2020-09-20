夫妻擁2保時捷、1勞斯萊斯　溫玉霞：那台是二手

▲立委溫玉霞。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

根據監察院最新一期廉政專刊，國民黨立委溫玉霞夫妻除了坐擁19筆不動產，還有4台汽車，分別是1台本田、2台保時捷，以及1台勞斯萊斯。對此，溫玉霞表示，先生名下的勞斯萊斯是二手的。

溫玉霞先生吳松柏曾擔任第六屆立委。根據溫玉霞3月申報的財政證明，吳松柏有3筆土地，而溫玉霞雖坐擁7筆土地，但也有2800萬6614元房貸。

建物方面，溫玉霞有6筆，吳松柏有2筆，另有1筆為夫妻共同持有；汽車部分，溫玉霞有1台買了9年的本田、1台買了8年的保時捷；吳松柏則有1台保時捷和1台勞斯萊斯。雖然夫妻存款為新台幣805萬9579元，但光事業投資就有1億2260萬。

溫玉霞夫妻為非洲國家賴索托台商，從運輸業起家，之後拓展修車事業、加油站、汽車代理，並跨足房地產等，是賴索托知名台灣企業家；兩人也致力於僑務，吳松柏曾任世界台灣商會聯合總會第四屆總會長、財團法人海華文教基金會董事長等職務，溫玉霞則是世界台商總會第一位女會長。

溫玉霞接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時表示，兩人做汽車代理起家，喜歡車子，也對車子有研究，至於先生名下的勞斯萊斯是二手的，至於她自己名下的本田和保時捷都買了快10年。