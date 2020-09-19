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1秒就能檢測！「主動脈剝離」高危險群　可從「手指頭」看出警訊

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▲主動脈剝離是一個非常急促且危險的病症，患者前一秒還很正常，下一秒突然感到「強烈撕裂性疼痛」。（示意圖／取自免費圖庫Pxhere）

▲主動脈剝離是一個非常急促且危險的病症，患者前一秒還很正常，下一秒突然感到「強烈撕裂性疼痛」。（示意圖／取自免費圖庫Pxhere）

實習記者劉雪兒／綜合報導

黃鴻升（小鬼）18日進行遺體解剖，經紀人透露猝逝原因是「主動脈剝離」造成血管阻塞。儘管這種號稱致命性的心臟殺手「主動脈剝離」不普遍，但每年全國發生率估計至少在200例以上，若未施以急時處理，至少會有50％的患者在48小時內死亡。除了4種誘發主動脈剝離的原因，醫師也提出了只要看「手指頭」一秒就能檢測出，自己究竟是不是高危險群的方法！

「主動脈剝離」是一種複雜而致死率很高的心血管疾病，它是起因於主動脈血管壁的中層因各種原因（如高血壓或結締組織缺陷）受損後，加上血管壁內膜破裂，血流經由內膜的裂孔，進入血管壁中，將血管內膜和中層撕開，而血流可以在此撕裂開的空間中流動，形成所謂的「假腔」。

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▲心臟內科主任陳郁志指出，若出現胸痛、胸悶、冒冷汗等症狀應立即就醫，把握心肌梗塞急救黃金時間。（圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）

▲心臟內科醫師陳郁志指出，若出現胸痛、胸悶、冒冷汗等症狀應立即就醫，把握心肌梗塞急救黃金時間。（圖／花蓮慈濟醫學中心提供）

由於「假腔」的形成，主動脈的管腔一分為二，而假腔往往會壓迫所謂的「真腔」，可能會造成身體各處的血液供應不足，形成肢體或腦部的缺血現像，又由於假腔的外圍不是完整的血管壁結構，因此較為脆弱，容易破裂造成大出血或心包填塞死亡。因此緊急及積極的治療是避免死亡的唯一方式。

導致主動脈剝離的因素包含：
1. 高血壓—約2/3的患者都有高血壓的病史。
2. 先天性主動脈窄縮。
3. 馬凡氏症候群（Marfan症候群）屬於先天結締組織疾病—容易造成昇主動脈破裂。
4. 懷孕、重大的胸部外傷。

▲一秒檢測出你是否罹患馬凡氏症候群！（示意圖／實習記者劉雪兒攝）▲中山醫院家醫科醫師陳欣湄指出，如果姆指向內握拳超出小指的人，就有可能罹患馬凡氏症候群。（示意圖／實習記者劉雪兒攝）

▲馬凡氏症候群為「主動脈剝離」高危險群之一，如果你的大拇指在自然握拳時，就會輕鬆超出小姆指範圍，就是馬凡氏症候群患者。（圖為拍攝時刻意用力超出小姆指的示意圖／實習記者劉雪兒攝）

據中山醫院家醫科主治醫師陳欣湄接受《三立新聞網》訪問時表示，馬凡氏症候群（（Marfan syndrome）屬於罕見的遺傳病，先天結締組織疾病導致心血管包括主動脈、大動脈，以及心臟瓣膜的結締組織崩垮或撕裂，易發生主動脈剝離，因而有很大的死亡風險。

至於要怎麼評估自身患病的可能性呢？陳醫師陳表示，患者身體上常見的特徵，比如手長腳長、手指纖細，且因為關節被破壞，手指特別軟Q，很容易反折，所以主動脈剝離的徵兆看手指頭就知道了。

▲只要大拇指向內握拳，沒有超出小指的人，都屬於正常的現象。（示意圖／實習記者劉雪兒攝）

▲一秒初步檢測是否可能為馬凡氏症候群患者。若自然握拳後，大拇指沒有超過小拇指，即不是主動脈剝離高危險群。（圖／實習記者劉雪兒攝）

陳欣湄醫師還補充說，主動脈剝離時患者會感覺強烈的撕痛感，甚至痛感會延伸到後背部，千萬不要把它當不一回事，若沒有趕緊接受治療的話，發病後每小時即可增加百分之一的死亡率，兩天內死亡率即提升至百分五十。

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