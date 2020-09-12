韓法務部長被爆耍特權！替服兵役兒子請23天病假　「黑箱」喬爽缺

▲南韓法務部長秋美愛，被爆疑似過去利用黨代表職權，為服兵役中的兒子請長假（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓法務部長秋美愛（추미애）今年1月接任，誓言為文在寅政府完成「檢察改革」，不料近日卻遭在野黨國會議員與媒體踢爆，其擔任共同民主黨黨魁時，涉嫌利用特權幫助服兵役的兒子徐某（徐載輝，서재휘，音譯）連續請假達23天，並指示辦公室內的幕僚向時任國防部長宋永武（송영무）打「請託電話」，欲爭取平昌冬奧口譯兵資格，最後在各方人事壓力與考量下，該口譯兵才以抽籤方式決定人選。

根據《朝鮮日報》，秋美愛的兒子徐某2016年11月至2018年8月，以駐韓美軍附編韓軍（KATUSA，카투사）身份服役。在野黨「國民之力」（국인의힘，前身為未來統合黨）籍國會議員申源湜（신원식）指出，申某2017年6月於三星首爾醫院接受膝關節皺褶症候群手術，不料該月卻從5至14日請了第一次的10天病假、15至23日請了第二次的9天病假、24至27日請了4天年假。

徐某應於6月25日返回部隊，然而卻仍未歸隊，當值的預備役兵長A某爆料，打電話給徐某時，從對方的態度中完全沒感受到一絲愧疚，大方承認還待在家中。20分鐘後，一名大尉走至當值室，要求將徐某的「未歸隊」狀態訂正為「休假中」。

▲秋美愛11日下車後，面對記者提問不發一語，在幕僚掩護下快步離去。（圖／達志影像）

徐某透過律師表示，當時右膝進行手術後因為疼痛、浮腫，才出具醫師診斷證明請2次病假，之後疼痛仍未解除，遂又請了4天年假，日前已針對此爭議至首爾地方警察廳，要求提告申源湜、以及報導該事件對話錄音黨的SBS新聞，聲稱造假。

而根據《中央日報》，申源湜議員辦公室指出，前駐韓第8支美軍韓國軍支援團長李鐵原（이철원，音譯）陸軍大領（上校）出面證實，「當時確實從長官室、國會聯絡辦公室接到許多通請託電話，希望安排徐某擔任平昌冬奧口譯兵。」

時任國防部長宋永武表示，當時的確有這件事，且請託電話來自於共同民主黨黨代表室，不過直到近日相關報導出來後，才得知屬下曾經試圖攔阻該請託。他也指出，當時負責受理請託的是曾在共同民主黨內擔任要職的部長政策幕僚A某。

A某也承認，的確接到許多通來自於共同民主黨代表室的請託電話。國防部長室關係人士B某則表示，「A某曾向我請求，希望能安排徐某擔任平昌冬奧口譯兵，不過我以會觸犯《金英蘭法》（禁止不當請託、收會等相關法律）為由斷然拒絕。」

▲秋美愛身陷為兒子「喬兵役」疑雲，其去留成為南韓朝野間熱烈的討論話題。（圖／達志影像）

根據《Nocut News》（노컷뉴스）報導，申源湜議員曾於7日公開徐某與時任駐韓第8支美軍韓國軍支援團長李鐵原的對話錄音檔。當時徐某被分配的軍營位於京畿道議政府市，不過他卻希望能被分配到首爾市龍山區，被李鐵原斬釘截鐵拒絕。

李鐵原聲稱，他曾當著徐成煥教授（서성환，秋美愛丈夫）與秋美愛的婆婆面前警告，切勿觸法進行人事請託，雙方溝通約40多分鐘。

秋美愛曾擔任國會議員、共同民主黨黨魁、現任南韓法務部長，如今卻遭踢爆濫用職權為兒子爭取兵役上的福利，不僅長其脫離營隊、連續請假，還想利用關係取得平昌冬奧口譯兵資格，嚴重碰觸南韓年輕人敏感神經，也讓文在寅在南韓男性中的支持度下滑9個百分點。

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