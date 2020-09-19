李登輝告別追思落幕　返回翠山莊暫厝待10／7長眠五指山

▲李登輝追思會。（圖／台北攝影記者聯誼會）



記者陶本和／台北報導

為遵從故前總統李登輝生前的宗教信仰與家屬意見，總統府於1997年李登輝落成啟用的真理大學大禮拜堂舉行告別追思禮拜，至親友人、各界人士都齊聚悼念。在活動結束後，移靈車隊再將其骨灰返回翠山莊暫厝，待10月7日位於五指山的軍人公墓特勳區修建完成，舉行國葬儀式。

李登輝的告別禮拜，有眾多政商界人士與會，美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）、日本前首相森喜朗，都率團來台參與；而這也是歷史上罕見「台日美」三國政要同框的機會。

▼美國次卿柯拉克、日本前首相森喜朗出席李登輝告別追思禮拜。（圖／台北攝影記者聯誼會）



在其他出席的政要方面，行政院長蘇貞昌、監察院長陳菊、前副總統陳建仁、前總統馬英九、前副總統蕭萬長、親民黨主席宋楚瑜、民眾黨主席柯文哲、時代力量前主席邱顯智等人都與會。

蔡英文上午也抵達追思禮拜會場，並由她頒發褒揚令，以表彰李登輝一生對國家的貢獻；接著，由副總統賴清德率領五院院長，一同覆蓋中華民國國旗。

蔡英文在追思文中指出，李登輝是時代的開創者，年輕時兩度負笈海外，學習新知，想要將理想與專業貢獻給故鄉，「回國後，他参與政府工作，想在工業腾飛的年代，為農民找到出路，在民主運動風起雲湧的年代，他領導國家，在威權反撲和民主理想之間，帶領台灣走過寧靜革命 ，讓台灣成為台灣人的台灣。

蔡英文表示，90年代她曾經和李登輝共事，他對專業的尊重，對民主化、本土化路線的堅持，以及對國家主權的堅持態度，讓她印象深刻。

▼李登輝告別追思禮拜，由賴清德率領五院院長覆蓋中華民國國旗。（圖／台北攝影記者聯誼會）



▼故前總統李登輝告別追思禮拜，車隊最後巡禮。（圖／記者黃國霖攝）



除此之外，日本前首相安倍晉三也由日本台灣交流協會泉裕泰代表，於會中宣讀其悼詞，感念李登輝對於台日友好的感謝；而西藏精神領袖達賴喇嘛也將透過影片表達追思，他說，與李登輝第一次見面時，兩人雙手擊掌成為好朋友，而佛教徒相信輪迴，李登輝很可能會在台灣轉世重生。

在禮拜儀式結束後，真理大學安排移靈與啟靈，此刻於外場鳴放矧砲21響；隨後車隊在儀隊帶領下，緩緩駛向淡江中學，並在其母校完成最後巡禮，最後車隊駛出校園，返回翠山莊暫厝。

▼李登輝告別追思，鳴放21響矧砲。（圖／台北攝影記者聯誼會）



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