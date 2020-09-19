退休校長攜學生共組靈媒團　「宮廟找肥羊」4年詐17人海削近2億

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣尖石國中前退休校長彭春蘭與自稱有通靈體質可消災解厄的「程老師」的林沛穎、「方老師」的吳印婕，3人誆騙十餘名被害人鉅資分批購買玉器、木雕消災解運，4年不法所得近2億元餘元。新竹地院依詐欺取財罪重判林沛穎有期徒刑18年、彭春蘭16年、吳印婕幫助犯2年。

▲▼吳女豪宅被搜索出1.1億現金，另還有戶頭1.2億遭凍結。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



林沛穎為彭春蘭過去教過的學生，她與吳印婕是多年好友，2人自經常到大陸購買廉價玉石，而彭春蘭2015年從尖石國中校長一職退休後，開始游走在新竹地區各佛寺、宮廟或山區，主動接觸年邁可欺、罹患憂鬱、或生活遭逢巨變的無助被害人，利用其退休校長的身分博取被對方信任，待被害人卸下心防後，再聯合林、吳女子假扮「程老師」、「方老師」，佯稱具有通靈能力、改運解厄神通法力，誆稱被害人有冤親債主，近期將有災禍，需購買鉅額法器珠寶等消災解厄。

▲▼警方帶來的行李箱完全不夠裝。

除消災解厄外，一行人也會誆騙被害人入股、投資虛構的「寶OO珠寶公司」，陸續詐得300至3000多萬不等款項，總金額高達上億元。得手後，這些錢分別藏於吳女的竹北豪宅，及多筆帳戶內，也會購置不動產、金飾、玉器珠寶等加以藏匿。

2019年11日5日晚間，新竹地檢署檢察官指揮竹北分局出動近40名人力前往吳女豪宅，從豪宅的鞋櫃、衣櫃中搬出「一箱一箱的現金」，員警以點鈔機從晚間10點連續清點了至凌晨4點多，6個多將近7個小時，才將現場1.1億元的現金點完，每十萬元一綑的千元鈔，連檢警帶去的行李箱都不夠裝，最後只好動用紙箱打包，並出動2輛轎車、1輛7人座轎車才將這些箱子順利載走。

法官認，林沛穎、彭春蘭10年前因犯詐欺案件經判刑確定，沒想到服監出獄後卻變本加厲，4年來詐騙多達17人、犯罪金額高達1億963萬元，犯後還否認犯行、飾詞狡辯，於審理交互詰問時，還對被害人惡言相向，完全不見悔意，因此依詐欺取財罪重判林沛穎有期徒刑18年、彭春蘭16年、吳印婕幫助犯2年。

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