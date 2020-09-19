包養網約2妹子上摩鐵　190男裝燙傷穿壓力衣赴約！洗劫她們後逃跑

▲張男偽裝成傷者穿著壓力衣洗劫。（圖／取自免費圖庫123RF）



記者崔子柔／綜合報導

新北市張男2個月前上包養網約了2個妹子，到摩鐵進行性交易，他赴約時偽裝成燒燙傷患者，身穿壓力衣遮住長相，洗劫妹子財物後駕車逃逸，警方當天就將張男逮捕到案，新北地檢署昨日依強盜罪將他起訴。

根據《聯合報》報導，身高190公分的張男7月20日下午從包養網約了2個妹子，談定以3萬元的金額到新北市蘆洲區一間汽旅進行性交易，當天他刻意穿著壓力衣遮住頭臉、雙手，避免外型特徵露出，也不會留下指紋。

「我包包內有東西，不要輕舉妄動」，張男用絲襪綁住2女雙手，並用襪子塞住她們的嘴巴，搶走皮包裡共8萬9000元現金及6000元振興券後逃走。

2女在張男離開後自行掙脫，並向櫃檯人員求助報案，蘆洲警方調閱監視器發現張男步行離開汽旅，走到路口後開車逃走，該車輛為租賃汽車，當天上午就承租，並在當晚8時還車，警方依據登記資料抓出張男，馬上就在板橋區追捕張男到案，查扣壓力衣、現金8萬1000元、6000元振興券等贓證物。

張男坦承犯案，但稱2女身上分別只有1100元加6000元振興券、100元現金，就只拿走現金1000元和6000元振興券，辯稱身上的8萬元是和母親借的。