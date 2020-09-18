12年來國民黨首缺席　最冷清海論...陸用「6句話」評兩岸交流

▲第十二屆海峽論壇19日在廈門舉行 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

第十二屆海峽論壇今（18日）舉行記者發布會，大會發言人鐘志剛介紹今年活動重點。原本，國民黨派王金平代表率團出席，因央視「求和說」取消行程，宣布不以政黨形式派人參加，也讓外界認為今年活動是最冷一年。對此，海峽論壇組委會辦公室副主任鐘志剛用「六句話」來回應未來兩岸交流局勢。

▲海峽論壇組委會辦公室副主任鐘志剛。（圖／記者任以芳攝）

央視發表「求和說」評論引起國民黨不滿，主持人李紅事後表示，「求和」的意思是「尋求和平」，央視也改變節目內容稱「王金平有份量，對兩岸交流有積極、正面的影響。」國台辦也發表聲明表達「歡迎」，還是無法平息國民黨的抗議聲浪，宣布不以政黨形式派人參加今年海峽論壇。

關於央視「求和說」引發風波，鍾志剛只表示，國台辦已經發表回應。他強調，海峽論壇是兩岸民間交流重要的平台，不論兩岸關係發生什麼樣的變化，兩岸同胞之間的交流溝通都「不應該停、不應該斷、不應該少；也不會停、不會斷、不會少。」

▲受疫情影響，參加人數縮減，第十二屆海峽論壇不少活動改線上舉行。（圖／記者任以芳攝）

陸委會封殺「在台」舉行海峽論壇所有活動，鐘志剛則回應，最近又開始所謂的三項禁令，想阻止、恫嚇台灣民眾來參加海峽論壇，企圖強行切斷溝通聯繫，這些行為嚴重損害台灣民眾福祉。「青山遮不住，畢竟東流去，民進黨這些舉措、所作所為是逆流、是回頭浪，無法阻擋兩岸要求繼續擴大交流期望。」

王金平取消赴陸參加海峽論壇，前代理主席林榮德也以事業繁忙為由不克前來，最後，由國民黨前大陸事務部副主任陳耀鑫僅以台商身分參加。另外，新黨主席吳成典、副主席李勝峰、全委會委員鄭光禮，與親民黨黨務顧問黎建南16日已經抵達廈門，抵達廈門後，大陸特地開啟綠色通道，核酸檢測加上血清檢驗，隔離兩天後將參加論壇開幕。