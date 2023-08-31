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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

館長轟「護航賴品妤」非常失望　高嘉瑜駁：不能看到黑影就開槍

▲▼館長點名高嘉瑜，對她非常失望。（圖／記者李毓康攝／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

▲館長點名高嘉瑜，對她非常失望。（圖／記者李毓康攝／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

記者杜冠霖／台北報導

立委高嘉瑜過去與館長陳之漢關係非常友好，館長昨直播時卻說對高非常失望，因看見她替民進黨立委賴品妤護航，「民代應該是替民意說話，而不是替黨意說話。」高嘉瑜31日回應，記者對於賴品妤連日窮追猛打，讓她在非常壓迫情況下跌倒，自己非常心疼，綠電議題若有不法一定要嚴辦，但不能看到黑影就開槍。

對於館長稱很失望，高嘉瑜表示，在她心中館長一直非常溫柔，過去受傷的時候館長有給一些產品，對方受傷的時候自己也去唱歌，館長最近對民進黨有很多批評跟監督，「不可能他說的每件事我都認同，也不可能我做的每件事他都認同，每個人對於事情都有不同的看法跟態度，記者對於賴品妤連日窮追猛打，讓她在非常壓迫情況下跌倒，我非常心疼。」

至於館長批評，高嘉瑜對居住正義跟司法改革隻字未提。高回應，館長應該非常清楚，過去自己在立法院不管是要求實坪制、或是改革高公設比，都是所有立委裡最認真的，館長也都認同這件事，他過去也都大力稱讚跟支持，或許現在館長對民進黨有不同看法，該堅持、該發聲還是要繼續講。

高嘉瑜表示，至於綠電議題，若有不法證據一定要嚴辦，不能看到黑影就開槍，尤其在綠電爭議上，國民黨有更多門神跟高官被揪出來，尤其有政治獻金問題，這是藍綠都應該拿出來檢視。

高嘉瑜直言，若有不法應該用最高標準監督，這是自己一致立場，沒有包袱跟財團背景，努力為民發聲，「這就是我的問政態度，謝謝他對我的監督跟指教。」

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