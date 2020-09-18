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知名漫畫店「蛙蛙書店」生意狂掉7成　老闆：早有關店念頭

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位於台北市八德路的知名漫畫店「蛙蛙書店」是5、6、7年級漫畫迷的集體記憶，圖為蛙蛙書店老闆陳肇偉。

圖文／鏡週刊

數位科技改變現代人的閱讀習慣，北台灣最知名的漫畫實體書店「蛙蛙書店」也面臨經營危機。蛙蛙書店老闆陳肇偉透露，現在營業額「不到全盛時期的3分之1」，整整掉了近7成，店裡幾乎沒有30歲以下的客人，也因自覺這是不可逆的趨勢，幾年前就開始有關店的念頭。

陳肇偉說：「現在最大的問題是，你的根已經不見了，在網路上看的會回來看紙本嗎？不可能嘛。這就是時代的眼淚呀。」

「你確定要採訪我嗎？這是一個走向墳墓的產業耶。」54歲的陳肇偉在電話那頭再三確認，在實體書店成為黃昏產業的今日，對這樣的採訪要求有些詫異。

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但蛙蛙書店在台灣漫畫史上有其歷史地位，說它是台灣最強的漫畫零售商也不為過。陳肇偉表示，10多年前生意好的時候，蛙蛙書店漫畫暢銷書的銷量可占全台灣3%，「當時有3個結帳口，客人從早排到晚，好像阿宗麵線在賣蚵仔麵線，假日更不用說，一定是滿檔。」由於客人多，出版社還會主動推薦書籍給蛙蛙書店進書。

此外，列出漫畫銷售排名、蛙蛙書店獨有的「蛙蛙榜」，更被作家視為指標榜單，只要進榜就是「解鎖」成就。全台漫畫租書店最多曾高達5,000家，由於蛙蛙書店賣量大、夠權威，租書店大多參照蛙蛙榜來進書，當作了解讀者口味的重要依據。

蛙蛙書店如今營業額只剩巔峰時期的1/3，幾乎不見30歲以下的客人

　

年輕客源消失　員工14人變3人

但如今光景不再。採訪當天下午跟陳肇偉約在店裡，一開始還怕影響他做生意，但陳肇偉淡淡地笑說：「這個時間很閒啦，沒關係。」蛙蛙書店在巔峰時最多有14名員工，現在加上陳肇偉的老婆，只剩3名員工，店面也從兩層樓變半層樓，萎縮程度簡直是台灣實體書店的縮影。

「生意大概只剩原來的3分之1，而且還繼續往下掉。」陳肇偉表示，蛙蛙書店生意最好的時候約在2006年到2010年，往後生意衰退的最大原因，是「智慧型手機」的崛起。

「它改變了實體店的零售生態。」陳肇偉指出，尤其以文化產業最受影響，以前雖然有網路，但用電腦看漫畫不方便，「有了手機就可以隨處看，問題是有了手機後你只會看漫畫嗎？當然是看動畫，再來就是玩手遊，手機把讀者的娛樂轉移了。」他表示，「客群的年齡層一定愈來愈高，流失掉的都是年輕人。」目前店裡幾乎沒有30歲以下的客人。

陳肇偉強調，整個市場是不可逆的，「它不會好，年輕人不可能突然被雷打到，說要來買實體漫畫。」客源只會愈來愈老、愈來愈少，「老婆會管他，小孩也會逼他不要買呀。」他再以《鬼滅之刃》跟《航海王》相比，「《鬼滅》是目前最夯的漫畫，但因為《航海王》有10多年的消費基礎，《鬼滅》一集的銷量還是足足少了《航海王》7倍。」可見年輕客源的嚴重流失。

　

接管父親事業　從光華商場發跡

蛙蛙書店的發跡，要從光華商場說起。陳肇偉父親早期在牯嶺街賣二手書，後來政府為了整頓市容，把書攤安置到台北市光華橋下的光華商場，1973年以「肇文書局」名號正式開張。

肇文書局以批發為主，由於當時台灣沒有足夠的版權意識，盜版漫畫興起後，形成漫畫市場蓬勃發展；1992年台灣通過著作權法，漫畫出版社轉型為授權廠商，除了造就精美的正版漫畫，更帶動漫畫租書店興起，1990年代全台曾高達5,000間租書店，光批發書籍給租書店就是一筆不小的生意。

1999年，32歲的陳肇偉回來接管家業，後來碰上光華商場拆遷，2005年正式以「蛙蛙書店」為名坐落在台北市八德路，「『肇文』不好記，而且很多人不會唸『肇』，想說取一個好記的店名，剛好我的綽號叫『青蛙』，那就叫蛙蛙書店吧。」


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