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新北女力系列迴響大　邀26歲演員陳妤曝「勇闖影視圈奪金鐘」辛酸史

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▲▼0820 專訪：陳妤、導演簡學彬《可不可以，你也剛好喜歡我》-陳妤。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳妤。（資料照／記者黃克翔攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市政府新聞局108年首度企劃新北女力系列影片，介紹在各行各業傑出且具影響力的新北女性，影片上線在網路社群引起各界關注與分享，今年持續推出第二季新北女力系列影片，邀請20位年齡介於20-29歲的新北女性，以「勇敢無畏」為主題，分享她們懷抱初心勇闖社會、努力戰勝挫折的無畏態度。

今晚將推出第五集，主角為在汐止成長的陳妤，分享她在累積豐富的劇場經驗後，如何面對轉換到影視領域的挑戰，以及在獲得第52屆金鐘獎「戲劇節目新進演員獎」之後的心境變化。精彩的訪談內容將在「我的新北市」臉書粉絲團與YouTube頻道、「侯友宜臉書粉絲團」、「感動無所不在-新北市紀錄片系列活動臉書粉絲團」、「天下雜誌」臉書粉絲團與YouTube頻道等同步上線。

▲▼《可不可以，你也剛好喜歡我》慶功記者會,陳妤。（圖／記者李毓康攝）

▲陳妤。（圖／記者李毓康攝）

首集由西班牙舞蹈家薛喻鮮打頭陣，主角熱情開朗的活力立即渲染網路社群，傳達滿滿的正能量。本週將推出在新北市成長的陳妤，分享她從劇場轉換到影視領域面臨的衝擊，以及不斷克服的努力歷程，讓人看見年輕女力開創事業的勇往直前。

新北市新聞局長蔣志薇表示，「新北女力」系列影片去年首度企畫，影片以市民角度出發，拍攝各專業領域傑出的新北女性故事，鼓舞所有女性展現自己的可能性，並呈現新北市是一座富涵機會、平等和包容的性平友善城市，此系列影片更在今年6月榮獲2020年傑出公關奬「政府政策溝通獎」肯定。

蔣志薇表示，第二季則以勇敢無畏的年輕女力為主題，希望藉由她們的故事，鼓勵更多年輕女孩無畏挑戰，勇敢追夢，而新北市也將努力打造更多可以讓年輕人盡情發揮的舞台。

今年推出的第二季新北女力，基於主角都是2字頭的年輕女性，影片特別以流暢快節奏方式剪輯，加上迪奧協力彩妝設計，讓影像亮麗吸睛，自初夏上線至今，已陸續推出4集精彩訪談，除了從事舞蹈藝術關懷的薛喻鮮，影片主角還包括隻身勇闖泰國市場的張秦芳、城市浪人創辦人張希慈、出身阿美族的客家戲曲老師葉瑋樺。

影片上線以來，網友回應非常熱烈，更有國中教師表示將引用做性別議題的教材。未來系列影片將於每週四晚上8時陸續推出青農、創業家、東奧選手等女力卡司，內容多元豐富，展現年輕女力在青春正盛的年紀裡，用力飛揚的勇敢故事。

▲西班牙舞蹈家薛喻鮮。（圖／新聞局提供）

▲西班牙舞蹈家薛喻鮮。（圖／新聞局提供）

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