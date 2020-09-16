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新光人壽法人董事代表換許澎　接任董座呼聲高

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▲▼新光金控董事長吳東進。（圖／記者湯興漢攝）

▲新光人壽有多項內控缺失，金管會重罰2,760萬元，董事長吳東進遭停職處分至任期屆滿。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會昨對新光人壽重罰2,760萬元，董事長吳東進也被罰停職到任期屆滿，新光人壽今（16）日公告法人董事代表異動，改由新光金控董事長許澎接任，至於新任董事長人選，則待董事會選任後另行公告。

金管會於去、今年金檢時發現新光人壽有多項內控缺失，有礙公司健全經營，除了重罰2,760萬元外，並下令調降國外投資上限；董事長吳東進因「資負會」運作凌駕於董事會決策，也下令停止董事長及董事職務，這也是繼南山人壽因境界系統挨罰3,600萬元後，保險局祭出史上第二高裁罰金額。

新光人壽隨後回應，受疫情、全球低利率環境影響，吳東進帶領全體同仁戮力經營，截至8月底自結稅後淨利仍高達118.95億元，並未辜負股東及保戶的託付，但受金管會如此處分，公司雖感遺憾，但仍尊重主管機關的決定，就可能的疑義也將持續與主管機關溝通說明，並採取相關因應措施及完善相關事宜。

至於原投資長工作，新光人壽指出，由廖英風部資深協理代理投資部門日常工作，目前公司業務營運一切正常，全體保戶及投資人權益不受影響。

新光金控子公司新光人壽今天公告法人董事代表人異動，原先吳東進任期從今年6月29日至2023年6月28日，如今改由許澎接任，同時也公告董事長異動，新任董事長待董事會選任後另行公告。外界普遍認為，許澎過去曾在新壽長期擔任董事、專業經理人，有機會符合保險業負責人資格，因此接任董座一職呼聲較高。

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