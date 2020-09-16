金管會開鍘新壽董座吳東進　黃天牧：投資總讓人不放心

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會昨開鍘新光人壽，除拔掉董座吳東進職務外，更重罰2,760萬元，金管會主委黃天牧今（16）日受訪時表示，吳東進是一位社會尊敬的企業家，但新壽投資部分卻是主管機關長期關心的議題，對於「處分一位負責任是很沉重的決定」，至於開罰是否有其壓力，他則說，沒有任何壓力，完全是依檢查事實、法規等所做的決定。

金管會主委黃天牧今天接受ETtoday《雲端最前線》節目專訪，針對昨天金管會出重手懲處新光人壽，除了重罰2,760萬元外，也停止董座吳東進職務，黃天牧對此表示，吳東進經營事業有成，是一位社會尊重的企業家，但在新光人壽經營上，投資一直是金管會長期關心的議題，主要是一段時間就會有投資上的顧慮或不放心的地方，此案是去年及今年金檢所發現的缺失，包含公司治理、法遵及風管皆有嚴重疏失，這與負責人有其關聯性，因此做出處分。

黃天牧指出，金管會在任何裁處上都有制度，保險局從檢查缺失中比對法規、到內部已討論過二、三次，包括處分尺度及證據，前前後後都經過多次討論，昨天上午業務會報做決定時，也徵詢各局意見，最後依保險局提議進行裁處。

黃天牧坦言，「處分一位負責任是很沉重的決定」，由於保險公司是收取保戶的保費，資金運用是獲利重要的工具，但資金運用過程中，除了要獲利外，也要注意安全性，因為保險資金來自社會大眾，且決策流程應要有問責機制，此案卻沒看到內控、公司治理真實的執行。

黃天牧也說，「我心情是很沉重」，希望金融機構引以為鑑，應注意這類型事件不容再發生，強調任何懲處不是為了罰而罰，而是讓金融機構判斷什麼是不該做的，且對社會大眾來說，如何判斷金融機構，透過公司治理評鑑、財務揭露等方式，讓所有投資人都了解。

至於對新壽開罰是否會有其壓力？黃天牧強調，這是必做的決定，心情相當沉重，但沒有任何壓力，完全是依檢查事實、法規等所做的決定。