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豪砸43億！交通部推「智慧運輸」五大政策　設觀光人才研訓機構

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▲林佳龍昨日中午獲邀出席「歐洲在台商務協會」午餐會。（圖／交通部提供）

▲林佳龍昨日中午獲邀出席「歐洲在台商務協會」午餐會。（圖／交通部提供）

記者李宜秦／台北報導

歐盟與台交流漸趨熱絡，歐洲在台商會昨（15）日也正式邀請交通部長林佳龍進行午餐會演講及座談，交通部表示，將投入42.87億元，執行智慧運輸五大計畫。另將建置觀光人才研訓機構。

林佳龍昨日中午獲邀出席「歐洲在台商務協會」午餐會，以「智慧運輸與COVID-19下之觀光布局與展望」為題進行專題演講，並與台灣賓士總裁Michael Grewe、博世集團台灣區執行董事Jan Hollmann、台灣保時捷總裁Mathias Busse、台北西華飯店總經理Achim Hake、飛亞旅行社創辦人Michael Wu、駐台辦事處代表、外商在台公司高階主管等70位成員交流座談。

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▲▼新冠肺炎疫情未見降溫,桃園機場持續加強邊境管制,國際線航班大多取消,機場內十分冷清,防疫,口罩,出境,入境,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,武漢肺炎,防護衣。（圖／記者李毓康攝）

▲▼疫情衝擊我國航空、觀光業。（圖／記者李毓康攝）

▲▼新冠肺炎疫情未見降溫,桃園機場持續加強邊境管制,國際線航班大多取消,機場內十分冷清,防疫,口罩,出境,入境,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,武漢肺炎,防護衣。（圖／記者李毓康攝）

昨日正逢歐洲議會外委會安全暨防衛小組主席洛瓦索（Nathalie Loiseau）等9位政要及學者專家，聯名投書歐洲媒體，呼籲歐盟加強與民主台灣交往合作。值此同時，林佳龍率交通部路政司長陳文瑞、觀光局長張錫聰等官員出席歐洲商會，也讓台歐交流及關係升溫備受重視。

與會者轉述，林佳龍在會中專報時指出，交通部為加強與產業鏈結，首創「交通科技產業會報」，解決當前的交通產業發展課題，引領交通科技產業走向國際，希望能從管制監理角色，進化成推動產業興利的跨部會資源整合者。

針對新冠肺炎疫情衝擊，林佳龍表示，台灣因地理位置鄰近中國，一開始即被預測將是中國之外疫情最嚴重的國家，但當全球疫情蔓延時，台灣不但妥適控制住疫情，並讓疫情對人民生活的衝擊降到最低；台灣防疫模式的透明與誠實，提供了民主國家更佳的防疫對策。

▲高雄市長補選前一天台鐵人潮。（圖／台鐵局提供）

▲交通部力推智慧運輸。（圖／台鐵局提供）

歐洲商會的代表們在座談時關心台灣智慧運輸、電動車政策及觀光產業發展，林佳龍則回應，台灣新一期的ITS將以五大計畫為主，分別為：5G交通數據資料服務、交通核心路網數位基礎建置、智慧交通行動服務生活環境、營造永續與幸福運輸服務、與世界同步新交通科技發展應用，預計投入新台幣42.87億元，來共創台灣的智慧運輸。

林佳龍也提到，為了優化觀光產業環境、提升觀光產業創新服務，政府將依「觀光政策白皮書」的方向，推動設置專責研訓機構，觀光研訓院及研訓園區，以培養專業觀光人才。

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