開車「拖輾15.8m」撞斃持槍男！檢認防衛過當　駕駛遭依殺人罪起訴

▲檢方認為陳男防衛過當，依殺人罪將其起訴。（圖／資料照）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市一名吳姓女子與劉姓男子有毒品買賣糾紛，108年5月9日晚間，吳女友人陳男開著載車她前往某宮廟處準備借款給他人，不料卻巧遇劉男，劉見到吳女坐在車內後，立即夥同王姓好友持槍械、棍棒攔車，要求吳女下車；但駕駛陳男與劉、王2人素未謀面，見劉從腰間掏出槍枝，心生驚嚇，竟駕車衝撞、輾過劉男，還將其拖行了15.8公尺，致劉重傷慘死。事後陳男到案雖辯稱是正當防衛，但檢警認為，劉遭撞後已失去攻擊能力，但陳卻未停下，仍繼續往前行駛，直到撞擊邊坡草叢缺口才被迫停車，顯屬防衛過當，訊後依法將陳男起訴。

起訴書指出，吳女過去曾賣毒品予劉男，但劉事後卻質疑毒品質量有問題，因此與吳心生嫌隙。108年5月晚間，陳男駕車載著吳女前往基隆一處宮廟前停車場，準備借款給他人，不料這時劉男也剛好經過，碰巧發現吳女就在車內，劉男當即夥同另名好友王男下車，手持棍棒、槍械上前敲打車窗示意吳女等人下車。

駕駛陳男與劉、王2人素不相識，在停車場中無端遭到2持槍惡煞敲車窗心生畏懼，便想駕車逃離，惟開了一小段後前方已無道路可通行，陳只好再度倒車回到停車場；劉男見狀後趕忙追上，並站在車頭出露出手槍、伸手拉滑套示意攻擊。陳男為避免對方開槍，竟低頭駕車猛力前行，重重撞上劉男；劉遭撞後身體貼在車頭處，隨後還遭輾過，最終小客車向前滑行了15.8公尺，直到失控撞上邊坡草叢缺口後才終於停下。

劉男遭撞後重傷，倒臥在左側前輪一動也不動，陳男等人見狀後旋即匆忙下車，並徒步下山搭乘計程車離開現場；而另名持槍的王男因及時閃避而未遭撞，見到劉重傷倒地後，亦自行離開，直到另名邱姓友人久候仍不見劉歸來，晚間9時許前往停車場查看時才發現劉已遭撞，立即將他送往醫院搶救。但劉男傷勢嚴重，搶救後仍因頭胸腹背多處外傷骨折、顱骨、胸椎骨折，以及腦髓、肺臟、肝臟、脾臟挫裂傷出血等傷勢宣告不治死亡。

事後陳男到案，辯稱當時見到劉男手中持槍，為自我防衛，不得已才會駕車撞擊劉男。但檢方勘驗現場，發現陳男駕車撞上劉男後，劉已喪失攻擊能力，陳原可中途煞車，避免造成更大傷害，但卻還是持續向前滑行15.8公尺，直到撞上邊坡草叢缺口後才被迫停車，顯已屬防衛過當，因此仍依殺人罪將其起訴。