8個藝術團體將於國父紀念館表演！磊山保經匯聚公益讓愛無限傳遞

▲磊山保險經紀人宣布「你、我、我們」藝文表演內容。圖為台灣唯一的原住民弦樂團「親愛愛樂」。（圖／磊山保險經紀人提供）

財經中心／台北報導

磊山保險經紀人宣布，8個公益藝術團體帶來8種不同的藝文盛宴「你、我、我們」聯合演出，將於18日、19日兩天在國父紀念館舉行，希望能透過表演傳遞出人與人之間的連結與溫度，邀請民眾欣賞當公益遇上藝文、如何用藝術展現自我的生命力，永續經營愛的循環，也實現帶狀愛的擴散。

磊山保險經紀人董事長李佳蓉表示，「帶狀公益」是永續參與公益的方法，除了捐款和物質的支持之外，長期關懷更是實踐的要點之最。磊山保經支持公益，從2011年起固定舉辦「磊山公益月」，希望透過長期不間斷地支持公益社福團體，邀請員工與客戶不定期關懷、訪視、支援，共同培養「給愛的能力」，讓愛的正能量持續循環流動，影響更多的人。

此次「你、我、我們」聯合演出的團體有優人神鼓、親愛愛樂、孩子的書屋、台灣原聲童聲合唱團、南投仁愛兒少家園、台灣新巨輪服務協會、弘道老人福利基金會、青少年表演藝術聯盟等，都是磊山保經長期帶狀支持的公益團體。

磊山保經誠摯邀請，所有熱愛藝文關注公益的朋友，能一起參與這份美好。

▲磊山保險經紀人「你、我、我們」藝文活動。（圖／磊山保險經紀人提供）