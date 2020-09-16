桃園樹脂廠管線爆裂！惡臭強襲...民眾「一聞想吐眼睛難受」

▲環保稽查人員前往德鉅公司追查氣體外洩。（圖／市議員吳宗憲提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園觀音工業區15日中午驚傳惡臭氣體外洩事件，造成附近數百住戶聞之欲嘔，臭到「眼睛很不舒服」，環保局獲報後立即前往，查出為德鉅公司廠內管線破損，導致塑膠及樹脂異味逸散，業者已採取緊急應變措施，惟查該廠未依規定於1小時內向主管機關通報，核已違反空氣污染防制法第33條規定告發。

▲▼因廠內管線斷裂造成塑膠及樹脂異味逸散，廠方緊急應變修復。（圖／市議員吳宗憲提供）

桃園市議員吳宗憲昨天中午接獲民眾陳情指出，在觀音區草漯、草新等里的長興路段、福德街、並大同一路、大同二路、莊一街、大觀路二段等路段數百住戶聞到異臭，其中福昌街後方嗅得較明顯樹脂異味散佈情形，居民表示，中午開始聞到，真的很臭臭到眼睛又很不舒服。

▲環保稽查人員再次到廠外檢測有否異味逸出。（圖／市議員吳宗憲提供）

環保局前往稽查發現，從事塑膠及合成樹脂製造的德鉅企業公司，工廠內管線斷裂才導致臭味逸出，業者表示，約於12：30分廠區固定污染源管線破損，導致氣體外洩至大氣中，並採取緊急應變措施，但德鉅未依規定於1小時內向主管機關通報，環保局依違反空氣污染防制法第33條規定告發。

吳宗憲表示，大觀路二段附近臭氣衝天，肇因德鉅公司因管線破損導致氣體外洩，經查屬實經稽查屬實，最高可罰2千萬，還觀音一個乾淨的環保品質。

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