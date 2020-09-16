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富商性侵兒媳爆「手伸褲檔」反轉片　兒子出面回應：一群蛆！

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▲山東淄博理光董事長楊光金被爆性侵兒媳。（圖／翻攝自微博）

▲山東淄博理光董事長楊光金被爆性侵兒媳。（圖／翻攝自微博）

記者劉亭／綜合報導

山東淄博理光董事長楊光金被兒子敲鑼爆料，在1歲半孫女面前性侵了兒媳，之後他本人出面表示性功能「受限」否認。目前大陸網路流傳一段影片，稱是楊光金兒媳的親密互動，案情疑似反轉。

辣資訊發佈影片中，標題寫著「山東董事長欺負兒媳事件致命視頻洩漏或證明父親清白」。影片中可見，在一個中式裝潢的客廳中，一名男子坐在沙發上，一名女子則躺在他的大腿上滑手機，男子之後更把手伸進女子褲檔中進行猥褻，對方也相當自然，感覺很熟悉。影片上顯示日期為9月2日。

▲網傳楊光金與兒媳猥褻影片。（圖／翻攝自微博）

▲網傳楊光金與兒媳猥褻影片。（圖／翻攝自微博）

但受害人的丈夫在微博發文指出，影片是假的，9月2號不知發生在哪裡的影片配上照片，就成了反轉和通姦的證明瞭，「低圖元，臉都看不清，褲子都沒脫的劣質影片，配合上新聞熱點，卻能讓一幫人高潮」。

「難道一個老公分不清楚自己的老婆長什麼樣子，需要讓蛆眼蠅睛幫忙辨認嗎？」丈夫也表示，最近生活的很好，心情也輕鬆了不少，有關方面進展的很快，因為收到了通知不能細說，但也決定之後會帶小孩去國外生活。

據兒子的PO文顯示，他的父親楊光金7月在加拿大當18個月孫女面，強行將兒媳拖至水房性侵。隨後受害人在加拿大報警，沒想到楊光金逃回大陸，只好又在大陸報案，但因事發地在加拿大，大陸無法立案。

為了讓爸爸回到大陸處理，兒子就在父楊光金公司門口掛上橫幅，一邊敲著鑼一邊撕心裂肺怒吼，「我爹是畜生！」對此，楊光金9日回應，他「生理功能受限」。沒想到，其母面對此事也統一口徑，形容此事為「通姦」。

▲山東淄博理光董事長楊光金被爆性侵兒媳。（圖／翻攝自微博）

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